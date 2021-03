Monique Westenberg na breuk met André weer actief op social media

Na de onverwachte en nogal pijnlijke breuk tussen André Hazes (27) en Monique Westenberg (43) probeert Monique haar leven weer op te pakken. Ze laat weer van zich horen op social media.

De blondine deelt een foto van haar grote steun en toeverlaat: zoon André. Moeder en zoon geven elkaar een kus, het is te zien hoe hecht de band tussen de twee is. Monique zet er enkel ‘🔒’ als bijschrift bij. De ex-verloofde van André krijgt veel steun van haar bekende en onbekende volgers. ‘Je komt er bovenop hoor! Sterker dan ooit,’ schrijft een fan. Ook laat Roxeanne Hazes zien dat ze nog steeds op goede voet is met haar voormalig schoonzus door er twee rode hartjes op te reageren.

Steun van zoon

Gelukkig ontvangt Monique veel steun door niet alleen ‘powerteksten’ van vriendinnen, maar ook haar familie helpt haar ontzettend. En gelukkig is er ook nog altijd haar zoontje Dré. De kleine man geeft haar ontzettend veel energie. ‘Van de week had hij voor het eerst zelf ‘mama’ geschreven en daar een lieve tekening van een hart bij gemaakt. Ik smolt,’ schreef ze in haar column voor Vriendin. Westenberg vervolgt: ‘Of toen hij binnenkwam met een bosje tulpen in zijn hand en zei dat ik de liefste mama van de wereld ben. Die tulpen had mijn buurvrouw hem in zijn handjes gedrukt.’ Dat moment raakte haar wel: ‘Ik moest erom huilen, maar het deed me zo goed.’

Onverwachte breuk

Monique meldde eerder op Instagram dat de breuk voor haar uit de lucht was komen vallen. Volgens Hazes ging het al langer slecht tussen de twee. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet’, schreef Westenberg op Instagram.

Sarah van Soelen

De Leef-zanger wordt momenteel opgevangen door de familie van Soelen. Hij en influencer Sarah van Soelen vonden elkaar na de breuk met Bridget Maasland. In een onthullend gesprek met Patty Brard in Shownieuws vertelde André hoe de vork in de steel zit: ‘We zaten allebei in de slechtste periode van ons leven. Zij is daarna ook naar een afkickkliniek gegaan voor een drank- en drugsverslaving. Sarah is nu anderhalf jaar clean. We hebben altijd contact gehouden voor als ik het even niet meer zag zitten.’ Toch lijkt er meer aan de hand tussen de twee dan vriendschap, zo blijkt uit een nogal innige foto die opdook.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Story | Beeld: BrunoPress