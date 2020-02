Monique Westenberg en André Hazes herenigd op Curaçao

De twee exen zijn dan wel apart op vakantie, maar proberen voor hun zoontje toch in goede harmonie met elkaar om te gaan. Op Instagram deelt Monique dan ook een filmpje van kleine André die met zijn vader op het podium staat te repeteren voor een optreden. ‘Met zijn held’, schrijft ze erbij.

Lovende reacties

Haar volgers steken Monique een hart onder riem voor de manier waarop ze omgaat met de vader van haar kind. Zo reageert iemand: ‘Wat fantastisch dat jullie dit kunnen en vooral jij Monique. Echt klasse!’ en een andere volger schrijft: ‘Veel respect voor jou hoe jij met deze lastige situatie omgaat en ervoor zorgt dat die kleine jongen gelukkig is met zowel papa als mama in zijn buurt’. Ook bekende vrienden Bas Smit, Lieke van Lexmond en Yolanthe Cabeau laten een warme reactie achter.

Relatiebreuk

Monique en André waren sinds 2014 samen, maar gingen afgelopen november toch uit elkaar. ‘Afgelopen week hebben wij een goed gesprek gehad, waarna wij toch besloten definitief een punt achter onze relatie te zetten’, zei Monique destijds. ‘De reden hiervan is omdat er geen afspraken gemaakt kunnen worden over bepaalde eigenschappen die nodig zijn om niet alleen als artiest, maar ook als gezin balans te hebben.’

Kort na de breuk maakte de Leef-zanger wereldkundig dat hij was gevallen voor RTL Boulevard-presentatrice Bridget Maasland. De twee zijn nog steeds samen en de kans is groot dat Bridget over een paar uur op het tropische eiland landt. Ze is vanochtend namelijk met het vliegtuig vertrokken naar een zonnige bestemming, maar of dat ook daadwerkelijk Curaçao is, daar moeten we nog achterkomen.

Bron: Story | Beeld: BrunoPress