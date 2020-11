Hoewel ze elkaar sinds begin dit jaar weer helemaal gevonden hebben, is de relatie tussen André Hazes en Monique Westenberg niet altijd over rozen gegaan.

Na een turbulente relatie en de bijbehorende problemen, besloten ze er in het najaar van 2019 opnieuw een punt achter te zetten. André dook al snel in een nieuwe relatie met Bridget Maasland, maar deze relatie kwam al snel ten einde. Vervolgens vonden André en Monique elkaar alsnog en daarvoor mogen ze één iemand in het bijzonder bedanken.

Gesprekken met oom Andy

Nadat de Ik Haal Alles Uit Het Leven-zanger zijn relatie met Bridget zag stranden, was de kans heel klein dat de relatie met Monique nieuw leven in werd geblazen. Monique was namelijk helemaal klaar met haar ex en de vader van zoontje André. Toch hielpen de gesprekken met André’s oom Andy beiden om zich te realiseren dat ze toch niet zonder elkaar konden.

Vaderfiguur

“Mijn oom, waar ik ook het programma Getekend voor het leven mee maakte, heeft ontzettend veel met Monique gepraat en hij heeft ook met mij gepraat als een vader. Dat heb ik toch wel gemist. Een vaderfiguur”, laat André aan Talkies, waar hij en Monique deze maand de cover sieren.

Belangenverstrengeling

Volgens de zanger werd hij door zijn oom aangesproken op zijn fouten, iets wat zijn vrienden naar eigen zeggen niet zo heel snel doen. “Bijna al mijn vrienden werken voor mij en dat leidt soms tot belangenverstrengeling. Mijn oom staat volledig los van mij en voelde zich nergens door geremd mij de waarheid te zeggen.”

Focus

Naast dat hij André en Monique met hun relatie hielp, zorgde Andy tegelijkertijd voor iets anders positiefs in André’s leven. “Hij heeft me er écht bovenop geholpen en van de drank af te blijven en alles wat daarbij komt kijken, door onder andere te focussen op sport. Ik drink nu weleens een biertje en dan houdt het op.”

Verleden

Ook Monique is Andy dankbaar dat hij zich over André ontfermde. “Hij draagt nog te veel mee vanuit het verleden, daar moet over gesproken worden en tegelijkertijd wist ik dat hij dat niet zomaar zou doen. Zijn oom is als het ware zijn therapeut en de sportschool is zijn kliniek. Deze combinatie werkt heel goed.”

