Wauw! Dit is de prachtige trouwjurk van Monique Westenberg

Het was een bijzonder moment toen André Hazes (26) eíndelijk op zijn knieën ging voor Westenberg (42). Het plannen van de bruiloft is inmiddels in volle gang en Monique geeft ons zelfs al een glimp van haar toekomstige trouwjurk.

Alberto Axu Couture slaat de handen ineen met Kim illustrator en de twee zijn hard aan het schetsen om de perfecte trouwjurk voor Monique te ontwerpen. Op de eerste schets is een mooie klassieke jurk te zien. Het Instagramaccount (@albertoaxu) omschrijft de jurk zelf als een ‘klassieke satijnen prinses trouwjurk die volledig hand bewerkt is met franse kantbewerkingen / kleine 3D bloementjes en steentjes’. De jurk heeft een lange sleep en een mooie open rug. De reacties zijn heel positief. De comment-sectie bestaat vooral uit reacties met hartjesogen en woorden als ‘prachtig’ en ‘wauw’. En we geven ze geen ongelijk, het is inderdaad een prachtige jurk!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ALBERTO AXU Couture (@albertoaxu)

Avondjurk

Op hun Instagram-story plaatste hetzelfde account de schets voor de avondjurk. Het échte design wordt nog niet gedeeld. ‘Dit is een voorproefje, uiteraard het design voor @moniquenoell gaan wij nog niet met jullie delen, maar elementen van mijn nieuwe collectie die vanaf eind januari klaar hangt, speelt zeker een grote rol in haar design!’. Monique heeft alleen de eerste schets op haar Instagram-story gedeeld. Wij zijn alvast super benieuwd naar beide jurken!

Verloofd

Het is je vast niet ontgaan: André en Monique gaan trouwen! Op 12 december heeft André haar ten huwelijk gevraagd. De zanger is op z’n knieën gegaan tijdens een romantisch etentje in een compleet versierde ruimte. ‘Mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde zei JA!’, liet een dolgelukkige André weten op Instagram. Na de tijdelijke breuk lijkt hun liefde sterker geworden dan ooit. Beide BN’ers hadden al eerder laten weten graag te willen trouwen. Zelfs voor de breuk in 2019 waren de twee er al klaar voor. Nu is het eindelijk zo ver en spat het geluk er van af!

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Brunopress, Instagram