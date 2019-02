Lingerie lovers opgelet: deze modeketen komt met een underwear lijn die écht voor iedereen is

Rihanna zette met Savage x Fenty een nieuwe toon en je weet inmiddels; een goed voorbeeld doet volgen. Want lingerie moet er voor iedere maat, vorm en huidskleur zijn. Daarom introduceert ook modeketen Monki een lingeriecollectie volgens dit nieuwe streven. Zij gaan voor neutrale kleuren en licht doorschijnende details, zodat de focus ligt op jouw individualiteit.

Een wit canvas, zo noemt Monki de manier waarop het merk hun nieuwe underwear collectie presenteert. Het merk wil dat niet de lingerie, maar jouw lichaam het verhaal vertelt. Om die reden bestaat de collectie uit neutrale kleuren, zachte texturen en licht doorschijnende details. Show me what you got, dat idee. Want volgens Monki is zelfverzekerdheid het mooiste wat een vrouw kan dragen.

Ook leuk: de campagnebeelden zijn geschoten met een analoge camera en vertelt een verhaal over self-love en sisterhood.

De collectie is dit voorjaar verkrijgbaar bij Monki.

