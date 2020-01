Hoe goed: in deze variant van Monopoly verdienen vrouwen meer dan mannen

De loonkloof tussen mannen en vrouwen is nog altijd aanwezig en niet mis. En hoewel het natuurlijk nog niets oplost, zet Hasbro wel een stapje in de goede richting met een nieuwe Monopoly waarbij vrouwen meer verdienen dan mannen.

Met deze variant viert de spelletjesgigant female empowerment. Want niet alleen kunnen vrouwen dus meer geld verdienen dan mannen in Ms. Monopoly, ook zien we voor het eerst een ander figuur dan een man op de voorkant. De mascotte is namelijk vervangen door een vrouwelijke variant.

Monopoly vrouwen

Hoe werkt het? Nou, het is in deze variant niet zo dat mannen helemaal kansloos zijn. Dit geslacht kan ook zeker wel veel geld verdienen, maar het wordt ze hierin absoluut niet makkelijk gemaakt. Want waar vrouwen 240 monopoly dollars krijgen wanneer ze start passeren, is dat voor mannen slechts 200 monopoly dollars.

Ander startbedrag

Ook het startbedrag verschilt: vrouwen beginnen met 1900 en mannen met 1500. In de gewone variant koop je gebouwen, maar hierbij kun je investeren in kogelvrije vesten, zonne-energie en chocolade chip cookies.

Equal pay

Hetzelfde salaris ontvangen als een man die hetzelfde werk uitvoert – zo moeilijk zou dat niet moeten zijn, toch? Wel dus, want vrouwen verdienen nog steeds 15,5% minder. Dat moet natuurlijk anders. Hoe vaak sta je erbij stil dat die mannelijke collega van je op links aan het einde van de maand meer op zijn rekening gestort krijgt dan jij? En dat jij eigenlijk elke dag om kwart voor vier je spullen zou kunnen pakken, omdat je daarna feitelijk niet meer wordt uitbetaald? Laat die mannen dan nog maar even zweten voor die extra centen die ze ‘verdienen’.

