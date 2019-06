Mooi: Ellen Hoog deelt foto van huwelijksdag

‘Heb het vandaag precies 2 jaar volgehouden met deze man naast me!’, schrijft de blondine bij de huwelijksfoto. Het echtpaar trouwde in de zomer van 2017 in het romantische Toscane. Kelvin deed twee jaar eerder een aanzoek in New York.

Slippertje

Ellen werd eerder gekoppeld aan voetballer Gregory van der Wiel, vervolgens was ze twee jaar samen met acteur Sascha Visser. Maar toen ze in 2013 Kelvin ontmoette, werd ze pas écht gelukkig. De voormalig hockeyster zou hun huwelijk dan ook niet meteen verbreken na een slippertje. ‘Als ik gevoelens voor een ander zou krijgen, zou ik direct tegen mijn man zeggen dat er wat speelt. Onze relatie zou het overleven. Ik kan me nu niet voorstellen dat dit zou kunnen gebeuren, hoor. Al zeg ik nooit nooit, want ik ben niet naïef. Ik zie om me heen genoeg misgaan in relaties. Mensen blijven nu minder snel bij elkaar dan in de tijd van onze ouders. Maar ik geloof wel echt in de liefde. Zolang je maar open naar elkaar blijft en tijd voor elkaar neemt.’

Dochter

Ellen en Kelvin werden 27 februari ouders van dochtertje Bowie.

