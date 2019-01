Mooi: deze initiatieven zijn er tegen de Nashville-verklaring

De initiatieven tegen de Nashville-verklaring poppen als paddenstoelen uit de grond. Het omstreden manifest roept zoveel ongeloof en protest op, dat er in groten getale tegengeluid klinkt.

Al gauw nadat de ophef maandag ontstaat, rijzen verschillende gemeenten zoals Amsterdam en Utrecht de regenboogvlag. Maar daar blijft het niet bij. Op de website van het Humanistisch Verbond verschijnt een Liefdesverklaring, een initiatief van voorzitter Boris van der Ham en predikant Joost Röselaers. Zij roepen iedereen op ‘die vrijheid en liefde een warm hart toedraagt’ te tekenen.

Daar hebben inmiddels ruim 15.000 gehoor aan gebracht, waaronder VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen en veel bekende Nederlanders zoals Eddy Terstall, Jennifer Hofman, Yoeri Albrecht, Cornald Maas, Frits Huffnagel, Alex Klaassen, Peter van der Vorst, Tim Hofman en Miryanna van Reeden. Tweede Kamerleden Lilianne Ploumen (PvdA) en Dilan Yesilgöz (VVD), hoogleraar Evelien Tonkens en oud-staatssecretaris Jetta Klijnsma staan op de lijst.

Zeeland-verklaring

Vandaag komen ook de Statenfracties van de PvdA, GroenLinks, D66, 50PLUS en SP met een Zeeland-verklaring. De politieke partijen roepen inwoners van Zeeland en Nederland op zich aan te sluiten en zich uit te spreken tegen de Nashville-verklaring die zich afzet tegen de LHBTI-gemeenschap.

In een gezamenlijke mededeling van de partijen licht fractievoorzitter van de PvdA, Anita Pijpelink, het initiatief toe. ‘Wij streven naar de totale verwerping van discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen. Daarom moet de Nashville-verklaring – wat ons betreft – tot het verleden behoren, want wij willen een toekomst waarin iedereen een volwaardige plaats heeft op deze wereld. Iedereen is gelijk en moet de vrijheid hebben zichzelf te kunnen zijn.’

