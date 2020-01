Slapen in de mooiste hotelkamer? Met deze tips lukt het

Wil je graag slapen in de mooiste hotelkamer, maar zegt je budget meer ‘hell no‘? Niet getreurd. Er zijn namelijk simpele trucjes waarmee jij toch als een echte prinses in jouw luxe suite kan vertoeven.

Want hoewel je misschien denkt dat op tijd bij je hotelkamer zijn ervoor zorgt dat je snel kunt inchecken en je koffers kwijt kunt, kun je beter een andere strategie toepassen. Namelijk echt zo laat mogelijk inchecken. Waarom? Nou, de kans is dan groot dat de door jou geboekte kamer overboekt is. Hierdoor moeten ze je haast wel een upgrade geven. Klant is koning en van dat soort geneuzel.

Een week lang een kamer met jacuzzi krijgen is natuurlijk dé droom. Toch moeten we je helaas teleurstellen. Je hebt namelijk meer kans op een upgrade als je slechts één of twee nachtjes blijft. Zo kan het personeel makkelijker schuiven in de overgebleven kamers. En van een budgetkamer naar die suite met alles erop en eraan? Dat zal niet zo snel gebeuren. Je schuift namelijk eerder van de middenklasse naar de topklasse dan van budget naar de normale range.

Speciale gelegenheid

Heb je iets te vieren, meld het dan ook vooral. Want hallo, die speciale gelegenheid verdient die extra luxe. In ieder geval krijg je misschien een flesje bubbels, wat rozenblaadjes en misschien zelfs een upgrade. Proberen waard toch?



