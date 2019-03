Deze ‘Temptation’-verleidster zou nog steeds contact hebben met Morgan

Hoewel er dan in de afleveringen zelf maar weinig actie lijkt te zijn, speelt zich buiten de schermen een hoop af. Zo onthult verleidster Tisha dat ze nog regelmatig contact heeft met Morgan. En dat niet alleen…

Wie, horen we je denken? Tisha is in de afleveringen zelf echt zeer weinig in beeld. Het is nog net niet zo erg als die ene verleidster – van wie we de naam ook alweer van zijn vergeten, oeps – een paar seizoenen terug, waar toen een geinige zoekactie voor op de touw werd gezet.

Snapchat

Maar deze dame zou dus nog regelmatig contact hebben met Morgan via Snapchat. Ze vertelt in een interview aan HLN: ‘In een andere wereld, zonder camera’s, had hij Rodanya wel bedrogen met mij. Als ik dat nu zou willen, dan zou dat een koud kunstje zijn. Daar ben ik van overtuigd. Dat is bij mij altijd zo: in het dagelijkse leven hoef ik geen moeite doen om een man te versieren.’

Geen echte relatietest

Ook doet ze nog een uitspraak die onze hoop op een enigszins spannend seizoen weer helemaal de grond in boort. ‘Het was de koppels alleen te doen om de bekendheid die ze met een deelname kunnen krijgen.’ Waar Heikki en Milou nog wel de test aangingen, was het volgens Tisha vooral bij Demi en Sidney alleen te doen om de fame. ‘Zij hebben alleen meegedaan om achteraf zoveel mogelijk boekingen binnen te halen. Daar waren ze tijdens ons verblijf in Thailand al heel hard mee bezig. Sidney had het daar zo vaak over, dat ik me afvraag in hoeverre hij en Demi de relatietest écht zijn aangegaan.’ Oh jee…

Bron: Cosmopolitan | Beeld: RTL