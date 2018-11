Morgen opent de grootste kerstmarkt van de Benelux in déze Nederlandse stad

Heb je deze week nog een dagje vrij én ben je dol op de feestelijke decemberdagen? Als de gezelligheid wat jou betreft niet vroeg genoeg kan beginnen, is de grootste kerstmarkt van de Benelux iets wat je niet mag missen. En het goede nieuws is dat het zesdaagse evenement gewoon in Nederland plaatsvindt.

De Sint is pas net in het land, maar voor je het weet staan de kerstdagen alweer voor deur. Wil je alvast de sfeer proeven van de o zo gezellige tijd? Plan dan ergens de komende dagen een tripje naar Utrecht, want daar gaat morgen (!) de Country & Christmas Fair van start.

Kasteel de Haar

Al jaren is Kasteel de Haar in het Utrechtse Haarzuilens de verpletterende locatie van de Country & Christmas Fair. Het evenement staat bekend als de grootste kerstmarkt van de Benelux en opent morgen weer haar deuren. Voor zes dagen om precies te zijn, want aanstaande zondag (25 november) is de laatste keer dit jaar dat je ernaartoe kunt. Tickets scoren? Dat doe je het best online; aan de deur betaal je een paar euro extra om naar binnen te gaan.

Alvast in de stemming komen? Bekijk hieronder de trailer van een voorgaande editie:

