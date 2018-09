Move over, opblaasbare flamingo: deze flamingobadmuts is je nieuwe musthave

Pats, boem, de zomer is in één klap afgelopen. Hang je opblaasbare flamingo maar aan de wilgen, want die zul je voorlopig niet nodig hebben. Wat je wel nodig hebt om het najaar een beetje door te komen? Deze flamingobadmuts.

Nu de scholen en studies definitief weer begonnen zijn, is de zomer echt voorbij. Niets geen rustige overgang van heet naar warm naar koel, maar direct een fikse temperatuurdaling, grijze lucht en van de regen in de drup. Dat betekent dat het mooie weer pas over minimaal zes maanden onze kant op komt. Hoe overleven we dat, zonder plons in het zwembad op onze opblaasflamingo…? Deze flamingobadmuts biedt een schrale troost, want ach, zolang je badmuts, ahum, haar maar goed zit toch?

Wij vonden deze prachtige badmuts via de Australische website Finders Keepers Gift, maar hij is ook via deze link verkrijgbaar. Voor maar € 6,95! Het perfecte cadeau om een winterdip te voorkomen.

