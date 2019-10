Met nog een kleine maand op de teller duiken inmiddels de eerste Black Friday-advertenties op. Veel mensen kunnen niet wachten om hun (digitale) winkelmandjes 29 november vol te stoppen met afgeprijsde artikelen. Maar niet iedereen is enthousiast over de ‘feestdag’.

Bezoekers van de Deense meubelgigant Sofacompany kunnen 29 november niet rekenen op giga-deals. Nee, het bedrijf is zelfs hartstikke anti-Black Friday. De van oorsprong Amerikaanse feestdag zou vanwege de overconsumptie namelijk een zware impact hebben op het milieu. Sofacompany noemt het dan ook een ‘zwarte dag voor het klimaat’.

Lees ook: Zo word je tijdens Black Friday niet in de val gelokt door cybercriminelen

Duurzaam

Daar heeft het meubelmerk zo z’n redenen voor. Neem het verslindende water- en grondstoffenverbruik en het gebruik van fossiele brandstoffen voor productie en wereldwijd transport. Bovendien wordt de afvalberg alsmaar groter door onze ‘miskopen’ – en die liggen tijdens Black Friday vanwege de hoge kortingen nog eens extra op de loer.

Vijftig bomen per meubel

Daarom vindt het meubelbedrijf het tijd voor een tegengeluid: Green Friday. Dat betekent geen kortingen, maar bomen. Voor elk verkocht item tussen 29 november en 1 december plant Sofacompany maar liefst vijftig stuks. Oftewel: geen gigantische kortingen, wél gigantisch veel bomen.

Lees ook: Wow: zo hysterisch is Black Friday

Groen, groener, groenst

Sofacompany zet zich sinds 2017 volop in voor duurzaamheid. Zo verkoopt het merk zetels van gerecycleerde PET-flessen, bamboetapijten en vervangbare hoezen. Ook het planten van bomen is niet geheel nieuw: sinds midden oktober vertaalt een aankoop bij de interieurwinkel zich automatisch in het planten van vijf bomen. Zo kun je met een goed gevoel – of minder groot schuldgevoel – een nieuw meubelstuk aanschaffen.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.