Move over feta: Honeycomb pasta is de nieuwste TikTok-hype

Het kan je haast niet ontgaan zijn. Plots maakte iedereen pasta met feta uit de oven, naar een recept dat viral ging op TikTok. Simpel, smaakvol en snel. Nu is er een concurrent gekomen: honeycomb pasta genaamd. Het ziet er indrukwekkend uit, maar het gerecht heb je zó in elkaar geflanst

Het recept is gemaakt door TikTokker Jamie Milne van het account Everything Delish. De video is inmiddels al meer dan een miljoen keer gedeeld en wij snappen wel waarom.

Viral recept

Pasta is eigenlijk altijd goed. Het is lekker, vullend en vooral: heel snel klaar. Ideaal dus, als je plots bezoek verwacht maar geen tijd en zin hebt om uren in de keuken te hoeven staan. Oh, herinner je de tijd nog dat je spontaan bij een vriendin kon gaan eten? Fingers crossed dat dit snel weer kan. Want dan is dit recept een topper.

Taart van pasta

Honeycomb pasta klinkt direct al indrukwekkender dan een simpel pastaatje met zalm, niet? En het ziet er ook nog eens indrukwekkend uit, want het resultaat is een soort taart van pasta. Met rode saus. En veel gesmolten kaas. We hoeven er eigenlik niet veel woorden meer aan vuil te maken, behalve je vriendelijk doch dringend te verzoeken dit recept asap te maken. Bedank ons later maar.

Bron: Popsugar. Beeld: Getty