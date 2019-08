Move over, Spice Girls: ‘Beyoncé klaar voor reünie Destiny’s Child’

De reünie van de Spice Girls zou Beyoncé geïnspireerd hebben om eenzelfde soort tournee op te zetten met haar voormalige Destiny’s Child-collega’s Kelly Rowland en Michelle Williams. Volgens The Mirror ‘is het slechts een kwestie van tijd voor de dames tot een overeenkomst komen’.

Beyoncé zou zo onder de indruk zijn geweest van de ‘girl power’ van haar Engelse collega’s, dat ze dolgraag weer wil samenkomen met Kelly en Michelle. ‘Ze ziet het jaar 2020 als het perfecte tijdstip voor een reünie, omdat dat exact 20 jaar na de oprichting van de band is’, aldus een insider. ‘Hun show moet die van de Spice Girls overtreffen: groter, beter en nog mooier. Ook wil ze een nieuw album met de groep opnemen.’ Volgens de krant is het de bedoeling dat de band gaat toeren door Amerika en Europa.

Destiny’s Child ging in 2005 uit elkaar, om daarna verder te gaan als solo-artiesten. In 2013 en 2018 kwam de groep weer even samen bij optredens van Beyoncé tijdens de Super Bowl en op Coachella.

Bron: ANP, beeld: Getty Images