Disneyfans opgelet! Er komt nóg een Mowgli-film en dit is waarom je ‘m wilt zien

Jungle Book verscheen voor het eerst in 1967 in de vorm van een tekenfilm. Sindsdien zijn er tal van verschillende versies gemaakt, met de levensechte remake van Disney in 2016 als meest recente. Nu, slechts twee jaar later, komt er nóg een film die het verhaal van Mowgli vertelt. Maar deze variant belicht het verhaal van het junglekind van een heel andere kant….

Een grimmige Mowgli

Acteur en regisseur Andy Serkis lijkt alle elementen van zijn voorgaande films (Lord of the Rings, Planet of the Apes, KingKong, Black Panther, Star Wars) in Mowgli te hebben gestopt. Denk aan veel levensechte actie met wilde dieren, prachtige beelden van de Indiase jungle, en Mowgli die als verstotene vecht om zijn plekje op de wereld. Mowgli is duister en grimmig en lijkt in niets op het geromantiseerde Disney-verhaal.

‘We hebben nooit gezien hoe Mowgli zich redt in de beschaafde wereld’

‘Als je deze variant naast de Disneyversie legt, zou je niet denken dat de twee films hetzelfde verhaal vertellen. Mowgli gaat meer over Mowgli die zijn identiteit moet ontdekken en nergens tussen past,’ aldus regisseur Serkis. ‘We kennen Mowgli alleen maar als vondeling in de jungle, die wordt opgevoed door wolven. We hebben eigenlijk nooit gezien hoe Mowgli zich staande houdt in de wereld van wetten, normen en waarden.’

De film stond eerst gepland voor 2016, maar toen kwam Disney met haar eigen versie van Jungle Book. Nu ziet Warner Bros zijn kans schoon en dus gaven ze begin deze week de eerste officiële trailer vrij. Met succes, want al meer dan negen miljoen mensen hebben de trailer bekeken. Oh, en komen de stemmen je bekend voor? Die zijn onder andere ingesproken door Benedict Cumberbatch, Christian Bale en Cate Blanchett.

Mowgli is vanaf 18 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen.

