Voor alle fans van ‘Sex and the City’ hebben we slecht, héél slecht nieuws: Mr. Big is kaal. En dat kale hoofd in combinatie met zijn halfgrijze, dikke snor en baard is gewoon niet hoe we Mr. Big het liefst zien.

Chris North, de acteur die bekend werd door zijn rol als knappe, charmante heer en tevens aan-uit-vriendje van Carrie in Sex and the City, heeft het heft in eigen handen genomen en zijn hoofd kaal geschoren.

Covid19

Waarom, horen we je denken? Vinden we een hele goede vraag. Het antwoord is met slechts één toverwoord te duiden: covid19. In het bijschrift van zijn Instagram-foto legt de acteur zijn rigoureuze aanpak namelijk uit: ‘Ik heb besloten dat bezig zijn met mijn kapsel totaal overbodig is tijdens deze tijden van quarantaine.’

En zo geschiedde. Onder zijn foto reageren veel fans geschokt. Maar de enige echte Sarah Jessica Parker gooit het over een andere boeg: ‘Why did you wait so long????’ schrijft ze onder zijn foto.

Nu maar hopen dat zijn haar snel groeit en quarantaine snel voorbij gaat.

Dit bericht bekijken op Instagram I decided dealing with hair was superfluous during these times of quarantine- Een bericht gedeeld door Chris Noth (@chrisnothofficial) op 20 Apr 2020 om 12:49 (PDT)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.