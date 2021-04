Mrs. Sri Lanka is tóch geen Mrs. Sri Lanka: ze is gescheiden

Stel je voor: je wordt gekroond tot Mrs. van je land, maar na een paar minuten blijkt dat je toch niet gewonnen hebt. Het overkwam Pushpika De Silva. Ze werd uitgeroepen tot mooiste vrouw van Sri Lanka, maar de kroon werd na enkele minuten weer van haar hoofd gehaald. De reden? Ze is gescheiden.

En of het nog niet lullig genoeg is, ging die onttroning ook nog eens niet echt zachthandig op live televisie. Naar eigen zeggen ging het zelfs zo hard, dat ze verwondingen aan haar hoofd had die zo ernstig waren, dat ze naar het ziekenhuis in Colombo moest.

Mrs. Sri Lanka voorwaarden ouderwets?

Klinkt ons in de oren als een gevalletje: ‘de jaren ’50 bellen en willen hun voorwaarden terug’, maar die verkiezing wordt pas sinds 1985 gehouden. In de reglementen die toen zijn opgesteld, staat dat de winnaar gehuwd moet zijn.

Pijnlijk moment

Het leverde een pijnlijk moment op. Voor het oog van heel meekijkend Sri Lanka werd de nummer twee prompt tot nummer één uitgeroepen en verliet de – zichtbaar (en begrijpelijk) teleurgestelde – nummer een het podium. Het meest vreemde? De dame in kwestie zegt dat ze wel degelijk getrouwd is, maar gescheiden van haar man leeft. Ze heeft aangegeven naar de rechter te willen stappen.

Bekijk het filmpje van de onttroning hieronder vanaf 1.41 min.

Bron: NOS | Beeld: ANP