Van een miss kun je veel vinden, maar het woordje ‘gewelddadig’ zal niet zo snel in je hoofd schieten. Toch blijkt de huidige Mrs. World losse handjes te hebben. Ze is de huidige Miss Sri Lanka namelijk in de haren gevlogen en voor deze actie gearresteerd. Ja, dat lees je goed.

Mrs. World Caroline Jurie heeft namelijk hardhandig de kroon van Mrs. Sri Lanka Pushpika De Silva’s hoofd getrokken. De reden? De zojuist gekroonde schoonheid zou van haar man gescheiden zijn, en dat druist tegen de voorschriften van het Miss-bestaan in.

Kroning

Tijdens de officiële kroning van Mrs. Sri Lanka zorgde Caroline voor flink wat ophef. De kroon prijkte maar net op het hoofd van Pushpika, toen Mrs. World naar haar toe stormde en de kroon van haar hoofd mepte. ‘Er is een regel dat je getrouwd moet zijn en niet gescheiden, dus ik vind dat de kroon naar de nummer twee moet gaan’, verklaarde de furieuze Caroline aan het publiek.

De tekst gaat verder onder de video.

Gearresteerd

Haar actie zorgde ervoor dat ze gearresteerd werd wegens onjuiste beschuldigingen en fysiek geweld, meldt politiewoordvoerder Ajith Rohana aan de BBC. Want Mrs. World had haar research inderdaad niet goed gedaan, gezien Pushpika De Silva helemaal niet gescheiden is maar tijdelijk niet met haar man en de vader van haar kind samenwoont. Caroline moet 19 april voor de rechter verschijnen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Reactie

Pushpika De Silva reageert op Facebook: ‘Hoewel die symbolische kroon van mijn hoofd is weggerukt, zou ik je willen meedelen dat ik al de nodige juridische stappen heb ondernomen voor het onrecht en de belediging die hebben plaatsgevonden’, schrijft ze. De hoofdorganisator van de missverkiezingen laten weten een officieel onderzoek in te stellen. ‘We zijn teleurgesteld. Het was een schande hoe Caroline Jurie zich op het podium gedroeg.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?