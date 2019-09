In hoeverre kan een klassiek bordspel als Monopoly meegaan met de tijd? Welkom in het jaar 2019, waarin (bijna) alles kan. Het bekendste bordspel ter wereld – oké, naast Risk, Ganzenbord en Kolonisten van Catan – komt met een nieuwe versie waarin vrouwelijke spelers meer geld krijgen dan hun mannelijke spelers.

Wij introduceren u: Ms. Monopoly. Hierbij beginnen vrouwen met 1.900 Monopoly-dollars, terwijl mannen slechts 1.500 dollar in hun portefeuille hebben. Daarnaast krijgen vrouwelijke deelnemers elke keer als ze ‘start’ passeren 240 dollar, terwijl het voor mannelijke spelers de gebruikelijke 200 dollar blijft. Hiermee zou Ms. Monopoly het eerste spel ooit zijn waarin een dergelijke regel het geval is.

‘Het is een leuke nieuwe kijk op het spel dat een wereld creëert waarin vrouwen een voordeel hebben dat mannen in het echte leven vaak genieten,’ aldus directeur Jen Boswinkel in een verklaring. ‘Maar maak je geen zorgen, als de heren het spel goed spelen dan kunnen ze ook meer geld verdienen.’

Verandering alom

En daar stopt het moderniseren van het spel niet. In plaats van onroerend goed kopen, kan er ook geïnvesteerd worden in uitvindingen – bedacht door vrouwen. Denk daarbij aan wifi, chocoladekoekjes, kogelvrije vesten en de vaatwasser. Het vingerhoedje of de hoge hoed zijn vervangen door een notebook, pen, halter, vliegtuig, glas of de witte hoed van mevrouw Monopoly. Wees getreurd: de gevangenis, de exorbitante belastingen en de toevalskaarten blijven.

Kritiek á la 2019

Maar goed, ook typisch 2019 is de kritiek die luidt op iedere vorm van verandering.

Hasbro… no. Women don’t want a leg up in Monopoly. Just equal pay in real life pls and thank you https://t.co/4rtq8T9dbD — Laura Bassett (@LEBassett) September 10, 2019

Wait, is Ms. Monopoly implying that women can’t win a game of Monopoly unless they have an unfair advantage? @Hasbro How dare you insult women this way. They are just as capable of winning a game of Monopoly as any male player. I’m sticking to the originals, where everyones equal pic.twitter.com/LgsxroCnVJ — Patbacknitro (@NitroRev1ews) September 10, 2019

Het nieuwe spel is vanaf 10 september verkrijgbaar in Amerika.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: AD.nl | Beeld: iStock, Hasbro