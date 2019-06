Nieuwe film van Jennifer Aniston verbreekt Netflix-record

Mag Jennifer Aniston zich inmiddels koningin van de romcom noemen? Ehh, reken maar van yes. Haar laatste film, Murder Mystery, heeft namelijk het grootste openingsweekend ooit beleefd in de geschiedenis van Netflix.

In de eerste drie dagen dat de film te zien was, keken meer dan 31 miljoen accounts naar het schouwspel van Jennifer en haar – heel toepasselijk in dit geval – partner in crime Adam Sandler, zo liet de streamingdienst weten via sociale media.

🚨ADAM SANDLER AND JENNIFER ANISTON BREAKING NEWS ALERT🚨 30,869,863 accounts watched Murder Mystery in its first 3 days – the biggest opening weekend ever for a Netflix Film. 13,374,914 accounts in the US and Canada, and 17,494,949 more worldwide. — Netflix Is A Joke (@NetflixIsAJoke) 18 juni 2019

Move over, Birdbox

In de Verenigde Staten en Canada werd er vanaf 13,4 miljoen accounts gekeken en in de rest van de wereld schakelden nog eens 17,5 miljoen abonnees in. Verwacht wordt dat Murder Mystery, op IMDB beoordeeld met een 6.1, nu ook het record van Sandra Bullock’s kaskraker Bird Box gaat verbreken over de gehele eerste week. Birdbox trok afgelopen december 45 miljoen abonnees in de eerste 7 dagen.

Murder Mystery: een hilarische versie van Cluedo met ook een vleugje liefde

Ze zijn al jaren getrouwd, de sleur zit erin; ze kunnen dus wel wat spanning gebruiken. Daarom stapt het New Yorkse stel Nick Spitz (Adam Sandler) en zijn vrouw Audrey Spitz (Jennifer Aniston) in het vliegtuig voor een vakantiereisje naar Europa. Daar lopen ze nog steeds tegen de sleur aan, maar warempel, ze krijgen ook te maken met een flinke dosis spanning.

Want wat gebeurt er? Plots zijn ze onderdeel – en nog erger: verdachten – in een moderne moordzaak. Wie is de echte moordenaar? En springen de vonken tussen Nick en Audrey in het heetst van de strijd opnieuw over…?

Bron: ANP, beeld: Netflix, still Murder Mystery