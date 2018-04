Deze Rotterdamse hotspot heeft sinds kort een wel hele leuke buitenbar

Je vertoeft vandaag waarschijnlijk grotendeels in bed. En geef jezelf eens ongelijk. Maar wanneer de kater is uitgewerkt en je weer good to go bent, is er niets lekkerder dan op het terras neerstrijken (mits het weer het toelaat uiteraard). En dan is dit toch wel dé buitenbar waar je plaats wil nemen.

Onlangs tipten we je al een lijstje met de allerleukste hotspots van Rotterdam, de stad die door de Amerikaanse Vogue door één van de tofste steden van Europa wordt gezien. Maar sinds afgelopen vrijdag is er een hotspot bijgekomen, die eigenlijk niet aan het lijstje mag ontbreken. Het welbekende BIRD – podium, club en restaurant in een – opende op 20 april namelijk de deuren van de nieuwe buitenbar. En die ziet er héél goed uit.

Klassieke cocktails

Zo wordt de bar van het zogeheten Garden of Bird gevormd door meerdere groene zeecontainers, die verbonden worden door houten vlonders waarvoor er, naast het bestellen van je favoriete drankje, genoeg ruimte over is om tot in de late uurtjes op te dansen. Over drankjes gesproken: er is hier voor ieder wat wils. Van een lekker biertje van de tap tot aan klassieke cocktails. De barman weet voor jou vast en zeker wel iets lekkers klaar te maken.

Lekkere hap

Maar what about the music? Want met een grotere broer als BIRD, mag die natuurlijk ook hier niet ontbreken. Zo zul je hier regelmatig een dj zien draaien of een jazztrio zien optreden. En wanneer je na een avondje dansen en drinken zin hebt in iets lekkers, kun je hier uiteraard ook je knorrende maag heel erg blij maken. Want naast dat je bij Garden of Bird een lekkere pizza kunt bestellen, kun je ook een kijkje nemen op de menukaart van één van de andere eettentjes in de buurt.

Pleinbioscoop

En dan nog last but not least: er wordt zelfs gefluisterd over een pleinbioscoop in de toekomst. Nog meer reden om hier binnenkort dus eens op het terras neer te strijken onder het genot van een cocktail en een pizza. Garden of Bird is overigens open tot 15 september. Dus mocht het weer ons vandaag in de steek laten, heb je nog zat tijd om eens een kijkje te nemen. Of ga je toch liever naar een van deze Amsterdamse hotspots?

Bron Esquire | Beeld iStock, Instagram