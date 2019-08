Mysterie opgelost: dit is de reden dat er zo snel een nieuw koppel klaarstond na het vertrek van Channah en Quentin

Vorige week was te zien dat Channah aan Yolanthe vertelde dat ze zwanger was. Maar nog geen dag later na het vertrek van Quentin en Channah, stond het nieuwe koppel Orpheo en Liessinde alweer klaar.

De grote vraag is: Wisten de programmamakers al van Channah’s zwangerschap af of hadden ze een koppel achter de hand?

Op de hoogte

In een interview met Telegraaf TV geeft Channah duidelijkheid. En wat blijkt? De programmamakers waren allang op de hoogte van Channah’s zwangerschap. Ze vertelt: ‘Ik heb het natuurlijk eerst aan Stuwey en Pommeline verteld, dus die wisten het al eerder,’ aldus Channah. ‘En toen heb ik het later ook aan de productie verteld en daar is gelijk op ingespeeld.’

In scene gezet?

Dit betekent waarschijnlijk ook dat Yolanthe al wist van de zwangerschap van Channah, toen ze dit aan haar vertelde bij het tweede kampvuur. Dat je Temptation Island met een korreltje zout wil nemen is al langer bekend. Er zijn al jaren twijfels over: is Temptation Island in scène gezet of niet? Blijkt het dan toch compleet in scene te zijn gezet?

To be continued…

