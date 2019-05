Na 20 jaar staat de Ibiza-hit van de Vengaboys opnieuw op nummer 1 in Oostenrijk dankzij schandaal

Als je ‘Whoah, we’re going to Ibiza!’ hoort, kan dat twee dingen betekenen. Eén: je gaat naar Ibiza, of twee: je hebt een korte herbeleving van de jaren negentig. Wat het meestal niet betekent, is dat je betrokken bent bij een politiek schandaal. Toch zal de Oostenrijkse vicekanselier Heinz-Christian Strache het nummer vanaf nu een toontje lager meezingen.

Heinz-Christian Strache – die tot vorige week in de running was als voorzitter van het rechts-populistische FPÖ – is namelijk in flinke verlegenheid gebracht door een uitgelekte video-opname. Daarop is te zien hoe hij samen met zijn partijgenoot Johann Gudenu (de huidige fractievoorzitter van de FPÖ in het parlement) in een luxe villa in Ibiza zich laat omkopen in de hoop op steun voor zijn verkiezingscampagne.

De politici praten met een vrouw – die zich voordoet als Russische miljonair – over hoe zij zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door controle te krijgen over de grote krant Kronen Zeitung, in ruil voor lucratieve bouwprojecten.

‘We’re going to Ibiza’

De Duitse komiek en tv-persoonlijkheid Jan Böhmermann plaatste als reactie op het schandaal voor de grap de videoclip van We’re Going To Ibiza op Twitter. Het nummer sloeg aan bij zijn volgers en intussen is het een protestlied tegen de extreemrechtse politiek in Oostenrijk geworden. De hit wordt zelfs tijdens demonstraties gedraaid:

I love that “We’re Going to Ibiza” by the @vengaboys has become an anti-far right protest song in Austria pic.twitter.com/uT2jGDfaCs — Evan O’Connell (@evanoconnell) 20 mei 2019

Hoe bizar, dat een monsterhit uit 1999 na twintig jaar opnieuw op nummer één staat. Ook de Vengaboys zelf kunnen het nauwelijks geloven.

Lijkt ons een goed moment om het nummer – met 44 miljoen views op YouTube – nog eens te luisteren.

Bron: AD, beeld: Getty Images