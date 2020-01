Na Deborah: ook ‘Timtation’ weer gelukkig in de liefde

Hoewel Tim misschien nog wel de hoop had dat het ooit goed zou komen tussen hem en Deborah, was dat voor haar toch echt een gesloten boek. Cupido schoot pasgeleden weer raak voor Leemans en óók Timtation lijkt een nieuwe liefde te hebben gevonden.

Via Facebook maakt Tim zijn relatie met deze nieuwe vlam wereldkundig. ‘Ik ben zo blij dat je in m’n leven bent gekomen. Ik ben verliefd op je geworden. Niet omwille van je looks, maar om wie je bent als persoon. Al zie je er ook best goed uit.’

Het gaat om Julie Nechelput, een bewakingsagente. En Tim krijgt hiermee ook het huisje, tuintje, kindje waarvan hij tijdens Temptation Island al droomde: Julie heeft namelijk een zoontje uit een eerdere relatie.

Geen Temptation meer

De liefde tussen Tim en Deborah is hiermee dus ook echt over en uit. De twee werden regelmatig samen gespot, waardoor de geruchtenmolen op volle toeren begon te draaien. Tim heeft er dan ook nooit een geheim van gemaakt spijt te hebben van hoe hij destijds met Deborah is omgegaan. Hij verloor zijn hart tijdens Temptation Island aan Cherish en wilde zelfs met haar in het huwelijksbootje stappen. In een gesprek met TLC-ster Louisa Janssen geeft hij toe dat dit een domme actie was en verklaart: ‘Ik heb een prachtig meisje laten vallen uit de dommigheid van mij.’



