Na een lange radiostilte laat Monique Westenberg weer van zich horen

André Hazes heeft na de breuk al vaker de media weer opgezocht. Van Monique hebben we een hele tijd niks gehoord. Tot vandaag. ‘Ik heb het zwaar’, verteld Monique aan Vriendin.

In haar nieuwste column voor Vriendin laat ze weten dat de balans momenteel maar lastig te vinden is, zeker omdat ze heel gevoelig is voor energie. ‘Ik hoef waarschijnlijk niet uit te leggen dat dit momenteel niet het geval is.’

Anders verlopen

En daarmee verwijst ze natuurlijk naar de breuk met André. ‘Ik heb het zwaar, ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen’, laat Westenberg weten. ‘Daarbinnen moet ik proberen om mijn weg te vinden, dag voor dag.’

Steun

Gelukkig ontvangt Monique veel steun door niet alleen ‘powerteksten’ van vriendinnen, maar ook haar familie helpt haar ontzettend. En gelukkig is er ook nog altijd haar zoontje Dré. De kleine man geeft haar ontzettend veel energie. ‘Van de week had hij voor het eerst zelf ‘mama’ geschreven en daar een lieve tekening van een hart bij gemaakt. Ik smolt.’

Moment

Westenberg vervolgt: ‘Of toen hij binnenkwam met een bosje tulpen in zijn hand en zei dat ik de liefste mama van de wereld ben. Die tulpen had mijn buurvrouw hem in zijn handjes gedrukt.’ Dat moment raakte haar wel: ‘Ik moest erom huilen, maar het deed me zo goed.’

André en Sarah

De Leef-zanger wordt momenteel opgevangen door de familie van Soelen. Hij en influencer Sarah van Soelen vonden elkaar na de breuk met Bridget Maasland. In een onthullend gesprek met Patty Brard in Shownieuws vertelde André hoe de vork in de steel zit: ‘We zaten allebei in de slechtste periode van ons leven. Zij is daarna ook naar een afkickkliniek gegaan voor een drank- en drugsverslaving. Sarah is nu anderhalf jaar clean. We hebben altijd contact gehouden voor als ik het even niet meer zag zitten.’ Toch lijkt er meer aan de hand tussen de twee dan vriendschap, zo blijkt uit een nogal innige foto die gisteren opdook.

