Na Nike: ook Dolce & Gabbana komt met grotere maten in hun collecties

Niet dat ons budget toereikend is voor items van Dolce & Gabbana, maar even goed vinden we het fijn om te lezen: Dolce & Gabbana breidt haar grote maten uit naar UK 22, dat gelijk staat aan maat 50.

Dat is een opmerkelijke zet, zeker in de wereld van de grote modehuizen. Daar is het namelijk gangbaar on maat XXL te zien als maat UK 16, dat gelijk staat aan maatje 44.

Een imago komt te voet en gaat te paard, nietwaar Dolce & Gabbana?

De uitbreiding van hun maten heeft alles te maken met het nieuwe imago van het Italiaanse modehuis. Want: dat imago staat er niet zo best voor. Afgelopen november kwamen de heren van Dolce & Gabbana in opspraak vanwege racistische uitlatingen over China, waarop ze hun show in Shanghai moesten cancellen.

Ook was er in 2015 sprake van een #BoycottDolceGabbana, toen de heren uitspraken hadden gedaan die niet goed vielen bij de homogemeenschap. In een interview stelde het ontwerpduo toen dat alleen heterokoppels kinderen zouden kunnen opvoeden. ‘Het enige goede gezin is een traditioneel gezin. Het leven moet zijn natuurlijke loop hebben. Voortplanting moet een daad van liefde zijn, niet iets met buisjes, zaad uit een catalogus of gehuurde baarmoeders.’

En dan was er ook in 2017 een rel, toen het merk accessoires produceerde met daarop de provocerende slogan ‘ik ben dun en prachtig.’

‘We houden van het vrouwelijke silhouet’

In gesprek met The Telegraph leggen de heren hun keuze voor maat 50 uit: ‘Het uitbreiden van ons kledingassortiment is een eerbetoon aan vrouwen, aan vrouwelijke lichaamsvormen en schoonheid in zijn geheel. Voor ons was het natuurlijk om de maten van sommige kleding uit onze collecties uit te breiden: we hebben altijd van het vrouwelijke silhouet gehouden, in elke grootte en vorm.’

Het is overigens niet geheel nieuw dat Dolce & Gabbana verder kijken dan maatje XS voor op de catwalk. In vorige shows kozen zij onder meer voor Ashley Graham en Monica Belluci. ‘Schoonheid is geen kwestie van grootte, het wordt niet gemeten in centimeters. Het is in plaats daarvan een gemoedstoestand, een houding.’

Van Victoria’s Secret naar Nike

Het nieuws van Dolce & Gabbana volgt na alle tumult rondom de inclusieve paspoppen van Nike, waar afgelopen twee weken het nieuws vol mee stond. Die paspoppen staan gelijk aan UK 22 en zorgde, naast heel veel lof, voor veel ophef.

Ophef of niet, toch kun je zien wat er gebeurt als je niet meegaat met de tijd en vast blijft houden aan een beperkt lichaamsbeeld; lingeriemerk Victoria’s Secret zit al tijden in de vrije val en duikt steeds dieper in de rode cijfers.

Bron: Grazia UK, beeld: Getty Images