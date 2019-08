Na petitie tegen Victoria’s Secret nemen modellen het nu juist op voor het merk

Gisteren schreven we nog dat meer dan 100 topmodellen een petitie ondertekenen tegen Victoria’s Secret. In de bijbehorende brief eisen ze om meer bescherming tegen seksuele intimidatie. Toch laten twee modellen nu een tegengeluid horen.

De open brief kwam nadat The New York Times een rapport publiceerde over Jeffrey Epstein. Volgens de krant is hij een geregistreerde zedendelinquent en werd hij onlangs gearresteerd voor vermeende prostitutie. Hij vertelde tegen de jonge vrouwen was hij een talent scout voor Victoria’s Secret. Daarnaast worden fotografen Timur Emek, David Bellemere, en Greg Kadel ook beschuldigd van seksueel wangedrag.

Beschuldigingen

De Braziliaanse Lais Ribeiro en Portugese Sara Sampaio vinden het niet eerlijk dat het lingeriemerk in een slecht daglicht wordt geplaatst door middel van de open brief. Lais vertelt: ‘Wanneer ik hen vertelde over mijn ervaring met David Bellemere werd hij de volgende dag ontslagen! Ze zijn het meest respectvolle merk waarmee ik OOIT al samen heb gewerkt. Ik denk dat jullie eerst naar het verhaal moeten luisteren voor jullie iemand beschuldigen.’

Seksuele intimidatie

Sara is van mening dat de petitie meer gericht moet worden op agenten van modellen. ‘De meeste seksuele intimidatie speelt zich af voor de fotoshoots bij modellen die nog nooit met Victoria’s secret hebben samengewerkt. Het gaat dan over mensen die doen alsof ze werken voor bepaalde bedrijven! Hoe kan Victoria’s Secret of welk bedrijf dan ook modellen beschermen als ze niet eens voor hen werken?’, schreef ze. ‘Ze ontslaan fotografen waarover modellen klagen. Als je modellen wil beschermen dan moet je agentschappen en agenten zelf aanpakken.’

To be continued…

Bron: HLN.be | Beeld: Getty Images