Na regen komt zonneschijn: er is ein-de-lijk zonniger weer in aantocht!

Van Ciara tot Dennis en Ellen, het grauwe uitzicht als je naar buiten kijkt en de regen die maar uit de lucht blíjft vallen: de afgelopen weken is het wat betreft het weer geen feestje geweest. Ben jij er ook he-le-maal klaar mee en kun je niet wachten tot de lente van 2020 eindelijk aanbreekt? Dan hebben we goed nieuws voor je, want doorbijten hoeft niet lang meer te duren en zonniger weer is in aantocht.

Storm be gone: vanaf volgende week al een beetje lente

Eerlijk is eerlijk, de week is alsnog nat begonnen en het ziet er nog steeds grijs uit vandaag, maar er is beter weer in aantocht. Hoewel het vanmiddag nog regenachtig en bewolkt blijft, volgen later op de dag opklaringen vanuit het westen en wordt het droog. Nog een paar lichtpuntjes: het is de gehele dag vrijwel windstil en in de nacht van maandag op dinsdag verlaten de laatste wolken namelijk ons land via het oosten.

Zonniger weer

Het goede nieuws stopt – thank God – niet bij vandaag. Vanaf dinsdag is er volgens meteorologen namelijk behoorlijk wat ruimte voor de zon. Daarbij houdt de wind zich relatief rustig en is het ineens helemaal niet meer zo’n straf om buiten te zijn. Kanttekening: het wordt geen enkele dag helemaal droog deze week. Hoewel de zon zich vanaf morgen tot en met vrijdag weer regelmatig laat zien, is er elke dag kans op een bui en daarbij – don’t shoot the messenger – kan ook hagel vallen.

Aangenaam

Warm voor de tijd van het jaar is het niet. Met minimum temperaturen rond het vriespunt en maxima van zo’n acht tot negen graden is het normaal voor begin maart. Het voelt echter wel aangenaam aan, gezien de zon met de dag sterker wordt. Dus kom maar op met dat zonniger weer!

En in het weekend?

Kijk jij terwijl de week pas net begonnen is alweer uit naar het weekend en vooral om lekker de hort op te gaan? Dan moeten de weergoden je helaas een beetje teleurstellen, want dan komt de zon minder geregeld achter de wolken vandaan. Hoewel de kans op zware windstoten klein is, is er wel een grotere kans op regen komende zaterdag en zondag. Wel wordt het, met zo’n tien tot dertien graden op zondag, wat warmer aan het einde van de week.

Lente 2020

Een aantal weken geleden deden weerkenners al een paar voorzichtige voorspellingen over de lente en zomer van 2020. Destijds werd gezegd dat vooral maart en april mooie maanden beloven te worden voor degenen die het liefst zonder jas naar buiten gaan. Het zou maar liefst één tot twee graden warmer dan normaal worden, en de kans op warme en zonnige dagen is groot. Maar dat betekent niet dat er geen regenachtige dagen tussen zullen zitten. Mei kan daarentegen iets guurder worden, door dominerende noordwestenwinden, met kille en bewolkte dagen.

Zomer 2020

Of een aangename lente betekent dat ons ook een warme zomer te wachten staat? Het is volgens weerdeskundige Yannick Damen van Weeronline nog niet mogelijk om er veel over te zeggen, gezien het nog lang duurt voordat het seizoen aanbreekt. Maar het is geen garantie. ‘Zoals het er nu naar uitziet is de kans op heet en droog weer in juni het grootst en neemt in juli en augustus de kans op koeler weer met buien toe.’



Door: Flaironline | Beeld: Unsplash