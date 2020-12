Temptation’s Amber en Arda onthullen naam van pasgeboren zoontje

Donderdag mochten Amber en Arda hun zoontje verwelkomen. De gehele zwangerschap van Amber was goed te volgen via haar sociale media, maar de naam van het kleine mensje lieten ze nog even geheim. Tot nu!

Zoontje Amber en Arda

Het kon ook bijna niet anders of het kleintje kreeg ook een naam met de letter ‘A.’ Gisteren onthulde Amber op haar Instagram de naam van haar zoontje. “Welkom Amari Türker”, schreef ze bij een aantal prachtige foto’s van de kleine én de bevalling.

Liefde, maar niet op ’t eerste gezicht

De weg naar een relatie tussen Amber en Arda was er een met hobbels (en andere vrouwen). Amber deed mee als verleider in Temptation Island, Arda ging er in als relatietest samen met zijn vriendin Elke. Hoewel Arda wel wat dates had met Amber, viel de Belg uiteindelijk voor de charmes van verleidster Eline (en hoe). De relatie kwam dan ook pas tot stand ná het programma.

Temptation baby

De kleine heeft natuurlijk zelf ook al een eigen Instagram pagina. Waar eerst nog heel mysterieus @baby.trkr’ stond kan je alle avonturen van Amari nu volgen via @amari.trkr. En ondanks dat de kleine jongen nog geen week op de wereld is, heeft hij al wel 38,4k volgers. Jaloers!

Het is overigens niet de eerste Temptation baby ooit, maar het is wel het eerste verleider-koppel kroost. De zwangerschap van Amber kwam nogal onverwacht. In de aankondigingspost van hun pregnancy vertelde ze: ‘Door complicaties van mijn pas gestoken spiraaltje hoorde ik 2.5 jaar geleden dat natuurlijk zwanger worden vrijwel onmogelijk zou zijn. Ik gebruikte geen anticonceptie, want “achja het is toch niet nodig, het kan toch niet”. Twee jaar later kwam ik jou tegen en ik vertelde je alles. (..) En toen gebeurde het, ik noem het een mirakel. 2.5 jaar geleden te horen krijgen dat het niet ging lukken, toen in een relatie zittende en het daarbij nooit gebeurde. Gebeurde het bij jou wel (..). Op dat moment besefte ik dat wat wij hebben gewoon meant to be is.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door ♚ A.V.G (@ambervgxx)

Bron: Instagram | Beeld: Instagram