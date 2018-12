Hup, naar de bios: deze pikante nieuwe film wordt de nieuwe Fifty Shades genoemd

Nu de Fifty Shades-trilogie ten einde is gekomen eerder dit jaar, was het wachten op een nieuw pikant bioscoopavontuur (we kregen immers geen genoeg van zowel de boeken als de films). Voor wie helemaal fan is van de reeks, is er goed nieuws. Komend voorjaar verschijnt After in de bioscopen, een film die nu al bestempeld wordt als Fifty Shades 2.0.

Voor tieners (en de rest)

Het romantische drama After is overigens wel voor een iets jonger publiek, maar wie dol is op het genre, moet vooral gaan kijken – ongeacht zijn of haar leeftijd.

Spanning ten top

In deze boekverfilming verlaat de Amerikaanse Tessa haar ouderlijk huis en vriendje om te gaan studeren in een andere staat. Daar ontmoet ze de stoere, maar mysterieuze zanger Hardin die haar leven totaal op z’n kop zet. Al snel ontstaat er spannende liefdesrelatie tussen de twee.

Boek-succes

Schrijfster Anna Todd schreef de After-serie grotendeels via haar telefoontje en publiceerde bijna iedere dag een nieuw hoofdstuk via Wattpad, een bekende app voor schrijvers. Inspiratie haalde ze uit de muziek en fans van boyband One Direction. Al snel werd After de succesvolste serie op Wattpad ooit. Of de film nét zo’n publiekstrekker wordt, is nog even afwachten. Bekijk de trailer in onderstaande video.

After verschijnt op 18 april 2019 in de Nederlandse bioscopen.

