Nachtmerrie voor de familie Kluivert: hondje Hummer plots uit leven gerukt

Groot verdriet binnen de familie Kluivert. Het gezin heeft afgelopen weekend afscheid moeten nemen van hondje Hummer. De viervoeter werd voor hun eigen ogen uit het leven gerukt toen hij plotseling de weg overstak en onder een auto terechtkwam.

Emotioneel bericht

“We waren heerlijk aan het wandelen, je liep naast Papa en Shane toen je ineens besloot over te steken naar Demi en mij. Dat je voor onze ogen uit het leven bent gehaald door een auto is iets wat we nooit meer zullen vergeten”, schrijft een emotionele Rossana op Instagram.

Lang leven samen

Hummer woonde veertien jaar lang bij de Kluivertjes. “Toen ik nog alleen met Demi en Nino was, ben je in ons leven gekomen. Daarna kwamen papa en de andere kids erbij, wat was dat een feest. Om alles compleet te maken, kwam Shane ter wereld en je mocht als één van de eersten kennismaken met hem. Je ging mee op vakanties en was onze stabiele factor”, zegt Rossana.

‘Je bent en blijft ons allessie’

Ze vervolgt: “Ik vind het verschrikkelijk dat de kinderen jou zo hebben moeten zien weggaan en dat de rest van de familie er niet is om je je laatste knuffel te geven. Want je bent en blijft ons allessie. We houden oneindig veel van je, vergeet dat nooit. Waar je ook bent, in ieder geval in mijn hart.”

