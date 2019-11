Groot nadeel: waarom stappentellers niet zo gezond zijn

Door een stappenteller weet je veel beter hoeveel je op een dag bewogen hebt. Soms behoorlijk confronterend, maar dat is niet het enige nadeel: volgens een expert zou deze gadget helemaal niet goed voor ons zijn.

Want die 10.000 stappen per dag halen, dat blijkt nog best wel een uitdaging. Daarnaast zijn niet alle wetenschappers het eens over dit aantal: is deze hoeveelheid wel echt nodig om gezond te blijven? Toch is een stappenteller niet alleen maar slecht. Het kan je juist ook nog even pushen om wél naar buiten te gaan. Lekker uitwaaien bijvoorbeeld, helemaal hip volgens de Amerikanen.

Nadeel stappenteller

Toch ondervindt Greg Hager, professor aan de Johns Hopkins University in Baltimore, Amerika, wel degelijk een nadeel aan de stappenteller. Een bepaald aantal stappen willen zetten per dag terwijl je weet dat je dat nooit gaat redden? Herkenbaar. Wanneer je onrealistische doelen blijft nastreven die niet op wetenschap gebaseerd zijn, is de uitkomst helemaal niet zo goed voor je. Want die 10.000 stappen per dag kunnen soms echt teveel vragen van je lichaam als je dit niet gewend bent.

Aantal stappen

Dat de professor het dan ook niet eens is met dit aantal stappen, blijkt wel uit zijn volgende uitspraak: ‘Die 10.000 stamt uit een onderzoek van meer dan vijftig jaar oud. In 1960 ontdekten wetenschappers dat Japanse mannen ongeveer 3000 calorieën verbrandden wanneer zij 10.000 stappen zetten. In die tijd dacht men nog dat een gemiddelde man 3000 calorieën moest binnenkrijgen op een dag en daar is dat getal van 10.000 dan ook op gebaseerd.’

Achterhaald

Hager stelt dan ook dat dit onderzoek achterhaald is en daardoor minder betrouwbaar. Waarom? Nou, omdat we tegenwoordig een stuk minder calorieën eten op een dag. Vrouwen tikken de 2000 aan en 2500 is voor mannen de norm. Een stuk minder dus dan bij de Japanse mannen gemeten werd. Met deze uitspraak komen we meteen bij het tweede probleem: het onderzoek is alleen gebaseerd op een mannenlichaam. Tel daarbij op dat de studie 57 jaar oud is en je snapt wel dat deze wetenschapper niet zo’n fan is van de 10.000 stappen per dag.