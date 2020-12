Kerst staat voor de deur en na dit héle bizarre jaar hebben we meer dan ooit de behoefte om samen te zijn met de mensen van wie we het meest houden. Helaas werd dinsdag tijdens de persconferentie duidelijk dat we het klein moeten houden, maar gelukkig kan niemand ons een gezellige kerst met het eigen gezin ontnemen, toch?

Dat zóu je denken, maar helaas heeft niet iedereen dat geluk. Nadia Rashid moet voor de vijfde keer kerst vieren zónder haar dochter, de in 2016 ontvoerde Insiya, en dat wil Flair koste wat het kost voorkomen.

Al vier jaar zonder kind

In september 2016 werd de toen tweejarige Insiya op gewelddadige wijze naar India ontvoerd door acht kidnappers, in opdracht van haar vader. Vanaf dat moment heeft moeder Nadia alles in het werk gesteld om haar meisje terug te krijgen. Eind 2017 bepaalden rechters in Nederland dat Insiya terug moest naar haar moeder. De Nederlandse overheid moet Insiya’s terugkeer bewerkstelligen volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar nu, vier jaar na haar ontvoering, is ze nog steeds niet thuis.

Rutte, do your job

Er zijn veel Kamervragen gesteld, maar premier Rutte ontwijkt ieder antwoord. Flair start daarom op 10 december, de Dag van de Mensenrechten, een campagne. We hebben maar één verzoek aan premier Rutte: breng Insiya thuis voor kerst. Zoals Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) stelt: “Insiya is een Nederlands staatsburger en haar ontvoerders zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen. De Nederlandse regering moet zich inzetten om haar bij haar ontvoerder weg te halen en te herenigen met haar moeder. Ze helpen ook Nederlandse gedetineerden die in buitenlandse gevangenissen zitten, ze helpen bij de ontvoering van Arjan Erkel en ook bij het thuisbrengen van Johan van Laarhoven uit Thailand. Dan moeten ze ook Insiya helpen.”

Van het kastje naar de muur

Flair-hoofdredacteur Marije Veerman: “Ik volg het verhaal van Insiya al jaren en het raakt mij, niet alleen als moeder, maar ook als mens. De ontvoering van Insiya was de gewelddadigste van een kind ooit in Nederland, en ik heb de Nederlandse regering wat betreft de veiligheid van hun burgers hoog zitten. Ik begrijp daarom echt niet waarom moeder Nadia al vier jaar lang van het kastje naar de muur wordt gestuurd, niemand de verantwoordelijkheid lijkt te pakken en Insiya nog steeds niet thuis is. Als ik met het miljoenenbereik van Flair daarin een verschil kan maken, dan doe ik dat.”

Elke seconde telt

Om precies 08.05 uur – het tijdstip waarop Insiya is ontvoerd – geeft Flair donderdag het startschot voor de campagne, waarvan we hopen dat er zoveel mogelijk mensen aan meedoen. Deel onze post op social media, tag daarin premier Rutte (@MinPres) en gebruik de hashtags #vraaghetRutte en #BringInsiyaBack, en help mee Insiya thuis te brengen voor kerst. Ondertussen confronteert een tikkende klok op onze homepage je met de harde realiteit: de dagen, uren, minuten en seconden dat Insiya niet bij haar moeder is.

In het teken van Insiya

Ook de rest van de week zal bij Flair in het teken staan van de inmiddels zesjarige Insiya. Met onder meer een emotioneel interview met moeder Nadia in de kersteditie van Flair en meerdere oproepen en deelacties om de aandacht te trekken van de personen dit deze nachtmerrie tot een goed einde kunnen brengen.

Het allermooiste kerstcadeau

We zijn dit jaar allemaal geconfronteerd met het vreselijke gevoel van niet bij je geliefden kunnen zijn. Zullen we er samen voor zorgen dat daar voor Nadia, die dat verschrikkelijke gemis al jaren kent, een einde aan komt? Doe mee aan Flair’s actieweek en wie wéét wat we voor elkaar krijgen. De (kerst)wonderen zijn de wereld nog niet uit…

