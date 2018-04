De nageltattoo is de trend van dit moment

Terwijl jij het misschien liever gewoon bij een leuk kleurtje op je nagels houdt, wordt de trend om er een tatoeage op te laten zetten steeds populairder. Klinkt uitermate pijnlijk, want naalden en nagels? Niet de fijnste combinatie. Toch zou het volgens ‘proefkonijn’ Ambie Stapleton reuze meevallen.

De trend komt overigens niet helemaal zomaar uit de lucht vallen. Het idee werd bedacht in het atelier van modeontwerper Rick Owens, tijdens een samenwerking met het Duitse merk Birkenstock. Een van zijn werknemers, Ambie Stapleton, stelde zich na een hevige brainstormsessie over de looks van de modellen kandidaat als proefkonijn om zo het idee gelijk in werking te stellen.

Paris Fashion Week

Zo gezegd, zo gedaan. En dus verscheen Stapleton vervolgens inclusief getatoeëerde nagels met de tekst ‘LOVE’ bij Paris Fashion Week. Zijn opvallende nail art bleek al snel een groot succes te zijn en dus besloot hij met tattoo artist Christian Boyd ‘Needle Nails’ op te richten. Het bleek uiteindelijk één van de beste keuzes ooit te zijn, want inmiddels is de tattoo-studio volledig volgeboekt.

Pijnloos

Het ziet er super arty farty uit en is heus een leuke afwisseling, maar de combinatie nagels en naalden zit ons toch nog steeds niet lekker. De grote vraag luidt dan ook: hoe pijnlijk is het? ‘Nou, niet’ is het antwoord van Stapleton. Volgens hem zou het tatoeëren namelijk aanvoelen als een soort massage, omdat de naald alleen in het bovenste laagje van je nagel krast. Ook is de tattoo er een die samen met je nagel uit groeit, waardoor je zonder zorgen de naam van je lief kunt laten tatoeëren.

Hmmm, wij zijn inmiddels wel heel nieuwsgierig geworden. Zou jij het aandurven?

Een bericht gedeeld door [[ NEEDLE NAILS ]] (@needlenails) op 27 Mrt 2018 om 5:54 (PDT)

