Naomi Campbell (50) is bevallen van eerste kindje

Het iconische supermodel Naomi Campbell (50) is bevallen van haar eerste kindje. Dat maakt ze bekend via haar Instagram. Ze deelt een schattige foto van haar hand die het voetje van haar dochter vasthoudt.

Naomi heeft er nooit een geheim van gemaakt moeder te willen worden. In mei 2017 zei ze tegen Evening Standard Magazine: ‘Ik denk altijd aan het hebben van kinderen.’ Ze vervolgde: ‘Met de wetenschap van vandaag denk ik dat ik het kan doen wanneer ik het wil. We zullen zien wat er gebeurt.’ Waar ze wél een geheim van heeft gemaakt: haar zwangerschap. We wisten niet dat ze een baby kreeg.

Naomi Campbell bevallen

Toch is het nu zover, de kleine is geboren en Naomi haar wens is in vervulling gegaan. Ze schrijft bij de post: ‘Een mooie, kleine zegening heeft ervoor gekozen mij haar moeder te laten zijn. Ik ben zo dankbaar dat deze zachtaardige ziel in mijn leven is en er zijn geen woorden die de levenslange band met mijn kleine engel omschrijven. Er is geen grotere liefde.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Naomi Campbell (@naomi)

Reacties celebrities

Tout bekend Amerika heeft gereageerd op de post. Marc Jacobs zei: ‘O mijn God! Is vandaag de dag?? Hoe fantastisch! Wat boft ze en wat bof jij! Je zult een fantastische moeder zijn. Zegeningen all around.’

Ook de moeder van Naomi Campbell, Valerie Morris Campbell, deelt via haar Instagram hetzelfde kiekje, met een andere tekst: ‘Felicitaties aan mijn dochter Naomi met de geboorte van haar dochter. Ik ben extreem blij, ik heb lang gewacht om grootmoeder te worden.’

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: people, nieuwsblad | Beeld: Getty Images