Oei oei oei: Naomi Campbell reageert met nep-interview op haar relatie met Jeffrey Epstein

Toen Naomi Campbell een tijdje terug via social media de wereld liet meegenieten van haar ietwat dwangmatige hygiëne routine in een vliegtuig, had ze de lachers op haar hand. De überdiva trekt zich namelijk van niemand niets aan. Dat is nu – enkele weken later – wel anders, nu haar naam in verband wordt gebracht met Jeffrey Epstein. In een in scène gezet interview probeert het topmodel korte metten te maken met de geruchten. Gevalletje maken of kraken?

Wat is er aan de hand?

Naomi Campbell ontvangt binnenkort een prijs van het prestigieuze British Fashion Council voor haar inzet voor Fashion For Relief, een organisatie die armoede en ziekte bestrijdt. Maar in aanloop naar de uitreiking plaatst de Britse krant Mail on Sunday vraagtekens bij die prijs. Is het terecht dat iemand die omgaat met ‘twijfelachtige figuren’ – we noemen een Jeffrey Epstein, Harvey Weinstein en Kevin Spacey – een humanitaire award in ontvangst mag nemen? Staat dat niet haaks op elkaar?

Om die reden publiceert de krant een uitgebreid artikel over Naomi Campbell, waarin haar dubieuze relaties onder de loep worden genomen. De krant spreekt van een karakterschets, Naomi spreekt van karaktermoord.

Voor het 49-jarige model reden genoeg om schoon schip te maken (voor zover dat kan) in de vorm van een nepinterview. In de toch wat gekke video reageert het model op de beschuldigingen van de krant. En ze is direct duidelijk: ze vindt het schandalig hoe de krant haar neerzet.

Wat is (volgens Mail on Sunday) het verband tussen Naomi en Jeffrey Epstein?

De tumult rondom wijlen Jeffrey Epstein bevindt zich momenteel op een hoogtepunt. Iedere dag lekken er opnieuw saillante gegevens uit, waarbij namen van mensen uit de hoogste regionen van de wereld blijven opduiken. Zo ook de naam van Naomi Campbell.

Ook zij blijkt te hebben gevlogen met Epstein’s privéjet, het vliegtuig dat ook wel bekend stond als de ‘Lolita Express’ voor het ‘transport van jonge meisjes.’ En het werd nog erger voor Naomi: ook kwam er een foto bovendrijven waarop Virginia Roberts, een van Epstein’s minderjarige ‘seksslavinnen’, te zien is op het verjaardagsfeestje van Naomi in Cannes in 2001. En nope, dat is nog niet alles. Inmiddels is ook duidelijk dat Naomi veel tijd doorbracht met Epstein en diens rechterhand Ghislaine Maxwell (die sinds Epstein’s overlijden spoorloos is…).

Maar daar houdt de krant het niet bij. In het uitgebreide artikel in Mail on Sunday zijn ook foto’s gepubliceerd van Naomi met Harvey Weinstein, Kevin Spacey en Charles Taylor. Laatstgenoemde moest in 2010 voor het oorlogstribunaal in Den Haag verschijnen. Naomi werd toen opgeroepen als getuige in verband met bloeddiamanten die ze van Taylor gekregen had.

Hoe reageert Naomi?

In het vooropgezette interview probeert Naomi de schade te beperken. Ze geeft toe dat ze Jeffrey Epstein kent en dat ze aan hem werd voorgesteld door haar toenmalige vriend Flavio Briatore. ‘Hij zat altijd vooraan tijdens de shows van Victoria’s Secret,’ voegt ze eraan toe.

‘Wat Epstein gedaan heeft, is onverdedigbaar. Toen ik het hoorde, werd ik misselijk. Net zoals iedereen.” Ze gaat verder: ,,Ik heb zelf meer dan genoeg seksuele misdadigers gekend in mijn leven en ik dank God dat ik goede mensen rondom mij had, die me tegenover hen verdedigd hebben. Ik steun de slachtoffers. Zij zijn voor het leven getekend.’

Ook probeert ze de foto’s van haar met Epstein, Weinstein en Spacey – die alle drie worden beschuldigd van seksueel misbruik – te bagatelliseren. ‘Ik vind het echt bijzonder dat van alle honderdduizenden mensen waar ik op een publiek evenement mee op de foto sta, ze enkel deze foto’s uitgekozen hebben. Het is echt karaktermoord. Het gaat nu erg moeilijk worden om nog foto’s te nemen op een publiek evenement, want je gaat nu steeds denken: ‘Als je een foto neemt, gaan ze dat uit de context rukken en op een negatieve manier gebruiken.’

Bekijk het bijzondere interview hieronder.

Bron: AD.nl, Telegraaf.nl, beeld: YouTube