De hygiëne routine van Naomi Campbell in een vliegtuig is zo gek nog niet

Mensen zijn vies en Naomi Campbell is een diva. Zet daarom Naomi Campbell in een vliegtuig en je zult zien: het 49-jarige topmodel hanteert een uiterst strikt hygiëne regime om zichzelf niet te hoeven overgeven aan de ranzige bacteriën van andere mensen. Maar Naomi is de slechtste niet. Speciaal voor een schonere, gezondere wereld deelt ze haar uitvoerige routine in een vlog.

Als volleerd jetsetter moet Naomi ook eigenlijk wel. Vliegtuig in, vliegtuig uit, continu in de bacteriële aura van vreemde mensen. Door schade en schande is Naomi wijs geworden en dat resulteert zich in een piekfijne vliegtuig-routine.

Latex, Dettol en mondkapjes

Ze trapt haar vlog af met een paar latex operatiehandschoenen. Die vist ze uit een afgesloten ritstasje uit haar Louis Vuitton-bagage (natuurlijk). Dan neemt ze de vochtige doekjes van Dettol en begint ze alles te desinfecteren. En zegt Naomi alles, dan bedoelt ze ook echt alles. ‘Clean everything you touch. Anything you could possible touch!’

‘Dit is wat ik doe zodra ik aan boord van een vliegtuig ga, iedere keer weer. Het maakt me niet uit wat mensen van me denken. Het gaat om mijn gezondheid en ik voel me er beter door.’

En het regime gaat verder. Na alles te hebben gereinigd met Dettol legt ze een handgewassen hoes over haar stoel en tovert ze een gezichtsmasker tevoorschijn – je zult maar andermans bacillen inademen!

Maar alle gekheid op een stokje, Naomi heeft natuurlijk wel een punt. Haar hygiëne routine is lang niet het gekste wat mensen aan boord van een vliegtuig doen. Nagels knippen, overgeven, sex, het kan alle kanten op. Bekijk ter illustratie maar even het filmpje hieronder. Ugh.

THIS is exactly why Naomi Campbell has that stern cleaning routine on the plane. https://t.co/pYjsY5QEsi — vic sanusi (@victoriasanusi) 15 juli 2019

Naast een hygiëne routine houdt Naomi er ook een hydratatie routine op na. Vliegen staat gelijk aan een droge lucht en je krijgt immers niet zomaar een gladde huid. Dat verklaart de enorme afsluitbare zak met hydratatie producten, die Naomi naar iedere vlucht meeneemt.

Oh en dan nog een dingetje, weet iemand waar we de stem van Naomi kunnen kopen?

