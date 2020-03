Vorig jaar zomer ging topmodel Naomi Campbell viral met haar hilarische hygiëne routine in een vliegtuig. Gewapend met medische handschoenen en Dettol-doekjes liet ze zien hoe ze behendig alles poetst – van inklaptafel tot raam – voordat ze plaatsneemt in een vliegtuig. Nu met het coronavirus gaat ze nog een stapje verder…

Want oh oh, wat hebben we gelachen toen. Als volleerd jetsetter liet Naomi als een ware diva wel even zien hoe het moest. Want, zo benadrukte ze meerdere malen in het filmpje, een vliegtuig is een grote bacteriële aura van vreemde mensen. En Naomi is vies van vreemde mensen, vandaar haar strakke desinfectie-regime.

Maar goed, wie het laatst lacht, lacht het best. Naomi jetset er nog steeds op los, ook al neemt corona een snelle internationale vlucht. Voor Naomi Campbell geen reden tot paniek, wel reden voor extra bescherming. Daarom verscheen ze op het vliegveld van Los Angeles in een volledig anti-corona tenue: een klinische witte overall, mondkapje, beschermingsbril en roze handschoenen.

Zo, nu jij weer.