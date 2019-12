Trotse Naomi van As deelt oude én nieuwe beelden van dochtertje Kae

Naomi van As (36) kan niet geloven hoe snel de tijd gaat en haar dochter groeit. Waar het nu éénjarige meisje niet lang geleden nog op haar rug lag te spelen, racet ze nu het hele huis door.

De trotse moeder deelt schattige beelden van het grote contrast.

Videobeelden

Op Instagram deelt de voormalig hockeyster een tweetal beelden. Op het ene is te zien hoe Kae met een grote speen in haar mond om zich heen zit te staren, terwijl op videobeelden te zien is hoe het meisje druk bezig is met de kerstboom. “Zo klein hier! Even een onderonsje met haar poppenvriendin”, schrijft Naomi over de eerste foto. “Dit was de tijd van heerlijk liggen in haar babygym, nu racet ze als een raket door het huis! Zit dus niet meer stil (alleen als ze slaapt of tijdens baby tv). Tot nu toe staat de kerstboom nog, halleluja.”

Groot verschil

Fans van Naomi beamen dat de tijd vliegt als je zo’n klein kindje hebt. “Wat een verschil hè met een jaar geleden!”, luidt een van de reacties. Een andere volger benadrukt: “Wel echt een superleuke leeftijd!”

Moederschap

Onlangs heeft Naomi een boekje opengedaan over haar eerste jaar als moeder. “Het moederschap is heel bijzonder, leuk en liefdevol, maar ook uitdagend. Vooral de eerste periode vond ik zwaar”, vertelde ze erover. Ze deed een boekje open over de reden hiervan en geeft toe dat alles nu gelukkig weer goed gaat. “Ik heb mijn draai gevonden.”

Kae

Sven en Naomi leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje.

