Naomi van As deelt zeldzaam intieme foto met Sven Kramer

Naomi van As (37) en Sven Kramer (34) zijn al jaren samen en zo’n twee jaar geleden werd hun liefde bekroond met de komst van een prachtige dochter. Van het meisje delen de twee met regelmaat de meest zoete (én ondeugende) beelden, maar een foto van het stel samen zien we maar zelden.

Sven Kramer en Naomi van As

Waar volgers van Sven en Naomi maar wat vaak verblijd worden met een kiekje of video van Kae, komen er bijna nooit beelden van heel het gezin voorbij op social media. Afgelopen zomer maakten de ouders een uitzondering en deelden ze een foto van hun vakantie in eigen land. Inmiddels heeft de voormalig hockeyster weer een romantisch plaatje met ‘haar’ Sven gedeeld, waar ze een veelzeggend hartje bij plaatst.

Mooi stel

Fans van Naomi vinden het ontzettend leuk om de twee weer eens op één kiekje te zien. “Wat een leuk stel zijn jullie, en een prachtige dochter”, luidt een van de vele reacties. “Superleuk stel”, vult iemand anders aan.

De tekst gaat verder onder de foto.

Kae

Sven Kramer (34) en Naomi van As (37) leerden elkaar in 2007 kennen op het Sportgala; niet veel later kregen de twee een relatie. Op 21 oktober 2018 werd het koppel de trotse ouders van hun eerste kindje. Of het stel een broertje of zusje zou willen voor Kae? “Mocht het ons gegund zijn om een tweede te krijgen, kom maar op”, vertelde Naomi aan Flair.

