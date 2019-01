Nashville-verklaring leidt tot run op regenboogvlag

Tienduizenden mensen ondertekenen de Liefdesverklaring, het Nederlands Bijbelgemeenschap spreekt zich uit tegen de Nashville-verklaring en vanavond wordt bij het Homomonument in Amsterdam de liefde gevierd. Sinds deze week doen Nederlanders er alles aan om op te komen voor de lhbt-gemeenschap. Dat is ook flink te merken aan de verkoop van de regenboogvlag.

De vraag naar regenboogvlaggen, het kleurige symbool voor de lhbt-gemeenschap, is sinds de publicatie van de Nederlandse vertaling van de Nashville-verklaring enorm toegenomen. De Dokkumer Vlaggen Centrale is helemaal door zijn voorraad heen en zet alle zeilen bij om die weer snel aan te vullen. Er zijn in enkele dagen al honderden bestellingen gedaan. ‘De vraag naar de regenboogvlaggen is verviervoudigd ten opzichte van vorig jaar deze tijd’, zegt een woordvoerster. Ze hoopt de vlaggen later deze week weer te kunnen leveren.

Say no to Nashville

Vooral gemeentes en overheidsinstellingen bestellen een vlag. De gemeente Weesp heeft alle regionale overheden en instellingen opgeroepen om vrijdag massaal de regenboogvlag de hijsen en een foto te plaatsen op social media met de hashtag #SayNoToNashville.

Andere jaren was de vraag naar de regenboogvlag in deze tijd van het jaar niet zo groot. De verkooppiek ligt normaal gesproken rond evenementen zoals de Coming Out Day (oktober) en de Pride Amsterdam (juli/augustus).

Leve de liefde

Wil jij ook je stem laten horen? Onderteken dan de Liefdesverklaring van het Humanistisch Verbond. VIVA-hoofdredacteur Debby Gerritsen en een heleboel BN’ers gingen je voor.

Ook kun je vanavond (9 januari) om 19.00 uur terecht bij het Amsterdamse Homomonument om deel te nemen aan de Viering van de Liefde. Volgens de organisatoren is de liefde er om gevierd te worden en verdient ieder mens het om zich in de kerk en daarbuiten geliefd en welkom te voelen – ongeacht seksuele oriëntatie, genderidentiteit of geslachtskenmerken. Burgemeester Halsema van Amsterdam is één van de sprekers.

