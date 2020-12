Natalie Portman open over trauma hoe ze als kind geseksualiseerd werd

Natalie Portman draait al heel wat jaren mee in Hollywood. Haar acteercarrière begon al toen ze nog maar 12 jaar oud was. Dat ze op dat moment nog maar een kind was, leek niet iedere regisseur te respecteren.

In de podcast The Armchair Expert met Dax Shepard vertelt Natalie over de eerste films die ze maakte en hoe ze destijds vaak werd geportretteerd als een soort Lolita.

Conservatieve houding

‘Ik was me absoluut bewust van het feit dat ik werd gezien als een Lolita-figuur. Ik nam afstand van mijn eigen seksualiteit omdat ik als kind al zo werd geseksualiseerd. Om veilig te zijn gaf ik mezelf een houding van ‘ik ben conservatief’, ‘ik ben slim’, ‘ik ben serieus’ en ‘kijk niet op die manier naar mij’. Terwijl je op die leeftijd wel degelijk je eigen seksualiteit en verlangens hebt.’

‘Je wil dingen ontdekken en daarvoor open staan’, vervolgt Natalie. ‘Maar je voelt je niet per se veilig als oudere mannen interesse in je hebben en je denkt: nee, nee, nee, nee.’ Naar eigen zeggen bouwde ze daarom een muur om haar heen.

Geen zoenscènes meer

‘Zoveel mensen dacht daardoor dat ik super conservatief en serieus ben. Ik besefte dat ik dat zelf bewerkstelligd heb omdat ik dat deed om me veilig te voelen. Zo van: als iemand je respecteert, word je niet gezien als een lustobject.’ Die strategie werkt voor haar. ‘In mijn tienerjaren wilde ik geen zoenscènes meer doen. Ik koos expres de rollen die minder sexy waren omdat ik me zorgen maakte over hoe mensen me zagen.’

Op latere leeftijd liet de nu 38-jarige actrice dat los. ‘Ik weet dat ik geseksualiseerd werd door de manier waarop ik werd neergezet en gefotografeerd, en dat dat niet door mij kwam. Dat wordt een deel van je publieke identiteit.’

