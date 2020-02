Natalie Portman maakt prachtig statement met haar Oscar-jurk

Als we een Oscar mochten uitreiken voor ‘best feminist move’ van 2020 tot nu toe, dan heeft Natalie Portman deze met vlag en wimpel gewonnen. Vannacht stond in het teken van de uitreiking van de Oscars en ook dit jaar gingen de belangrijkste filmprijzen voornamelijk naar mannen. Actrice Natalie Portman stak daar een stokje voor en liet op bijzondere wijze van zich horen.

Lees ook:

De postpartum-reclame van Frida Mom mocht niet worden uitgezonden tijdens de Oscars

Dat het vooral mannen waren die in de prijzen vielen, was vooral omdat er maar weinig vrouwen genomineerd waren. Vooral het feit dat Greta Gerwig van ‘Little Women’, dat in zes andere categorieën wel genomineerd was, niet genomineerd werd in de categorie ‘Beste Regie’, zorgde voor veel woede en frustratie in Hollywood.

Bijzondere jurk

Zo ook bij Natalie Portman. Zij bracht daarom een eerbetoon aan alle vrouwelijke regisseurs die niét genomineerd waren. Ze liet hun namen op haar Dior-jas borduren en voerde zo een stil protest tegen de overheersing van mannelijke regisseurs. Wat een power woman!

Hollywood

Niet alleen Natalie Portman liet van zich horen. Ook Janelle Monáe haalde subtiel uit naar de Academy, die aan heel wat vrouwelijke sterren voorbij ging met de nominaties. ‘Ik ben trots dat ik hier als vrouwelijke, zwarte, queer artieste mag staan’, klinkt het tussen het zingen door.

Mannen

Toch liet het ook de mannen niet koud. Chris Rock en Steve Martin hielden samen een openingsmonoloog. Chris begon met de opmerking ‘de Oscars hebben toch alles wat je zou willen’, waarna Steve scherp inkopte met de opmerking: ‘Goh, ik mis toch iets…’ ‘Vagina’s?’… Een duidelijke boodschap dus!