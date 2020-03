Toch een beetje vakantie: deze National Parks kun je nu virtueel bezoeken

We moeten zoveel mogelijk binnen blijven en met de nieuwe maatregelen gaat dat ook nog wel even duren. Bijna alle mogelijke activiteiten worden geschrapt en we zien onze vakantieplannen langzaam in het water vallen. Maar wees niet getreurd! Google Arts & Culture en een aantal Amerikaanse national parks slaan de handen ineen en we kunnen nu via virtuele tours alsnog genieten van de prachtige natuurverschijnselen over de hele wereld.

Als je dagelijkse wandelingetje door de buurt al een beetje begint te vervelen, dan steekt Google Arts & Culture je een digitaal hart onder de riem. De Kenai Fjords in Alaska, de Hawaï Vulkanen; Carlsbad Caverns in New Mexico, de Bryce Canyon in Utah en de Dry Tortugas in Florida, zijn nu virtueel te bezoeken.

1. Kenai Fjords in Alaska

Van gletsjers tot fjorden: Alaska heeft het allemaal. Kenai Fjords telt meer dan veertig (!) gletsjers en de tour start bij de Exit Gletsjer, één van de enige bereikbare gletsjers in het park.

2. Hawaï Volcanoes National Park

Via de virtuele tour door de vulkanen van Hawaï ontdek je onder andere de Nahuku Lava Tube: een grot gevormd door lava. Daarnaast kan je prachtige stranden en kliffen bewonderen én heb je de mogelijkheid om over een actieve vulkaan ‘vliegen’. Nou, dat had in real life dus niet gekund.

3. Carlsbad Caverns in New Mexico

Middenin de Chihuahuanwoestijn in Zuid New Mexico ligt een national park met meer dan 100 grotten. Wat kun je hiervan verwachten? Machtige rotsformaties en duizenden vleermuizen die er ondersteboven hangen te slapen. Een beetje griezelen dus.

4. Bryce Canyon in Utah

In deze virtuele tour kun je de prachtige rode en oranje aardpiramides van dit populaire woestijnlandschap bewonderen. Tijdens de tour kun je ook genieten van fantastische sterrenhemels. Tip: zet het op de beamer aan tegen een witte muur en beleef een super romantische quarantaine-date!

5. Dry Tortugas in Florida

Dit national park bevindt zich niet al te ver van de populaire Key West in Florida. De tour neemt je mee in de onderwaterwereld. Dankzij deze virtuele tour hoef je geen boot meer nemen om dit prachtig stukje natuur te bewonderen. Je waant je tussen de koraalriffen én prachtige zeedieren.

