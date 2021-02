Het eerste wat we meestal doen als we hoofdpijn hebben is grijpen naar de medicijnen. Kom je maar niet van je hoofdpijn af en helpen aspirines ook niet meer? Dan moet je misschien naar deze oplossingen kijken.

Natuurlijke oplossingen hoofdpijn

Het kan soms zo zijn dat je hoofdpijn komt door een veel groter probleem. Het nemen van medicijnen is dan maar een tijdelijke oplossing. We hebben de onderliggende problemen voor je op een rij gezet. Zo kun jij checken wat misschien de reden achter die vervelende hoofdpijn is.

1. Lekker geslapen?

Niet alleen te weinig, ook te veel slaap kan leiden tot hoofdpijn. Het beste wat je dan ook kan doen om de hoofdpijn te verminderen, is een standaard slaappatroon aan te houden. Om dit goed te kunnen doen moet je dus iedere avond om dezelfde tijd naar bed en elke ochtend om dezelfde tijd eruit. Ook in het weekend? Ja, helaas wel. Je krijgt pas een goed slaappatroon als je het de hele week volhoudt.

2. Eten

Het is natuurlijk altijd belangrijk om goed te eten. Maar het verbeteren van je eetpatroon kan je ook helpen van hoofdpijn af te komen. Probeer altijd iets te eten tijdens het ontbijt, ook als je er echt geen trek in hebt. Ook het eten van gezonde snacks tussendoor is belangrijk.

3. In beweging

Een workout is misschien niet waar je op zit te wachten als je pijn in je hoofd hebt. Maar het kan zeker helpen. Door in beweging te zijn komt er endorfine vrij. Dit is een natuurlijke pijnstiller. De kans is dus groot dat je je na de workout stukken beter voelt.

4. Bakkie koffie

Koffie kan de oorzaak of oplossing van je hoofdpijn zijn. Te veel koffie drinken zorgt namelijk juist voor pijn maar cafeïne kan er ook weer voor zorgen dat de pijn verdwijnt. Daarom is de beste oplossing twee kopjes koffie per dag te drinken. Drink je er drie of vier? Geen zorgen. Dit kan vaak ook geen kwaad, zeker als je er aan gewend bent. Daarnaast kan het afbouwen van cafeïne drinken ook voor hoofdpijn zorgen.

5. Temperatuur

Zowel warmte als kou kan je hoofdpijn verminderen. Toch werkt het op verschillende manieren. Kou zorgt ervoor dat de pijn verdoofd wordt en warmte verbetert de bloedtoevoer naar je hoofd. Beide kan dit voor verlichting van de pijn zorgen.

6. Vitaminen

Vitamine B2 staat erom bekend migraines te verminderen. Wel heb je hiervan een hoge dosering nodig. Je kan vitamine B2 via pillen innemen maar het zit ook in natuurlijke producten als: vlees, groente, fruit en brood.

7. Stresskop

Daar is hij dan, de meest voorkomende oorzaak van hoofdpijn: stress. Het is ook de moeilijkst herkenbare oorzaak. Veel mensen gaan er niet vanuit dat ze zó gestresst zijn, dat ze er last van krijgen. Als stress dan ook je laatste optie is, maar je weet niet waar het vandaan komt, probeer dan eens na te denken over wat je voor de pijn deed. Is er iets waar je jezelf veel zorgen over maakte?

Bron: Vriendin | Beeld: Pexels