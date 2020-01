Navarro-cheerleaders: hoe gaat het nu met de sterren van ‘Cheer’?

Aan de fans van Netflix’ Cheer: reken maar van yes dat ook wij ons afvragen hoe het nu met de Navarro-cheerleaders gaat. In de bijzondere documentaire die een rauwe binnenkijker geeft in de wereld die schuilgaat achter de gepolijste all-american sport waren glansrollen weggelegd voor een aantal ‘probleem’ cheerleaders. Hoe gaat het nu met ze?

Navarro-cheerleaders

Het brengt ons gelijk bij het succes van Cheer. Naast het ijzersterke niveau van de Navarro-cheerleaders en de torenhoge ambitie van coach Monica Aldama, was er ook de spotlight op cheerleaders Lexi, Morgan, Jerry en La’Darius. Deze spotlight vernietigde het stereotype beeld dat we graag hebben van cheerleaders. Want nee, niet alle cheerleaders zijn blond, mooi, slank en succesvol. Stuk voor stuk kwamen Lexi, Morgan, Jerry en La’Darius uit arme gebroken gezinnen, ontbrak het hen aan voorbeeldfuncties en kampten ze met hun eigen persoonlijke problemen. Coach Monica Aldama zag hun potentie en gaf ze eens kans. Maar niet iedereen heeft die kans met beide handen aangegrepen.

Lexi Brumback

Pas op, spoilers. Al in de laatste aflevering van Cheer werd pijnlijk duidelijk dat ‘koningin van de tumbling’ Lexi Brumback uit het team was gezet. Dit kwam omdat ze werd aangehouden door de politie terwijl iemand in haar auto drugs (waarschijnlijk wiet) bij zich had. Omdat Lexi geen klikspaan wilde zijn, heeft ze de schuld op zich genomen. Hoe nobel ook, het kostte haar uiteindelijk haar plek in het team. Coach Monica Aldama geeft namelijk grote kansen en strenge structuur, maar houd je je niet aan de gedragscode dan is het snel klaar. En het was niet de eerste keer dat Lexi in de problemen kwam. In verschillende afleveringen van Cheer waren Lexi’s vechtpartijen onderwerp van gesprek.

En dus kon Lexi haar spullen pakken. Ze verhuisde terug naar Houston en verdween van de radar van de andere Navarro-cheerleaders. Ze stortte zich op het uitgaansleven en feestte erop los. Totdat daar vorige week opeens een tumbling-video op haar Instagram-account verscheen. Bijschrift: ‘Haven’t been tumbling since October but it’s come-back szn‘. Betekent dit dat ze werkt aan een comeback? Dat idee lijkt begin deze week bevestigd te worden. Op haar account post ze een foto waarin ze op de mat (de mat!) van Navarro-college staat en door mede Navarro-cheerleaders Jerry, Dillon en TT wordt opgetild. Mag ze van Monica terugkomen..? Lexi kan in ieder geval altijd nog influencer worden, haar account telt zo’n 269.000 volgers.

Morgan Simianer

Dan komen we bij Morgan. Waar Lexi inderdaad een wild enfant terrible was, was Morgan Simianer een schat van een meid. Maar onzeker als de pest – wat wil je ook als je ouders je verlaten en je wordt gedumpt in een woonwagen?

Hoe dan ook: Morgan werd onverwacht een van de sleutelspelers in het team. Nadat alleskunner ‘Sherbs’ uitviel, werd Morgan verkozen tot invaller. Van tumbling en flying tot aan de top van de piramide: coach Aldama geloofde in Morgan. Spoiler: het lukte Morgan met verve om aan de verwachtingen van de coach te voldoen.

Op het Navarro College mag je sowieso maar twee jaar lid zijn van het team, met hoge uitzondering drie jaar. Morgan kreeg die hoge uitzondering en mocht van Aldama nog een jaar blijven. Haar laatste ‘cheer’ voor de Navarro-cheerleaders was in november 2019. Inmiddels wordt Morgan veel gespot op Texas Tech, dus wie weet is ze verder gegaan met studeren. Verder is ze gelukkig met haar vriendje Brad Markey, die eveneens sport op hoog niveau (als hoonkballer). Ook voor Morgan biedt Instagram een mooi plan B; haar account telt meer dan 500.000 volgers.

Jerry Harris

De absolute schat van het team en forever ons spirit animal is Jerry Harris. Hij heeft zijn moeder verloren, een rotjeugd achter de rug, geen atletisch figuur, lijkt voor eventjes de eeuwige reservespeler en toch blijft Jerry altijd positief. Nogmaals: Jerry Harris = spirit animal.

Aan het einde van Cheer was te zien hoe Jerry tot eigen verbazing wordt toegelaten tot zijn droomuniversiteit in Louisiana. Ook daar is hij lid van het cheerleader team en heel leuk: hij is nog regelmatig te zien bij de Navarro-cheerleaders. Daarnaast maakt Jerry deel uit van het gevierde Wildcats team, dus eigenlijk doet ‘ie niets anders dan cheerleaden, cheerleaden en cheerleaden. Kun je het hem kwalijk nemen? Nee hè. Inmiddels wordt Jerry ook op social media (370.000 volgers) omarmd om zijn positieve instelling.

La’Darius Marshall

Last but not least: de ietwat venijnige, tikkie bittere La’Darius Marshall. Hij was ambitieus, fel en bloedje eerlijk. Deed je naar zijn mening niet genoeg je best, dan was het foetsie met de team spirit en gaf hij je er vurig van langs. Jup, wat dat betreft heb je meer aan Jerry.

Maar toch, probleemkind als ‘ie was, leerde La’Darius zich steeds beter in zijn teamgenoten inleven. Hij leerde excuses aanbieden en hij leerde om tips in plaats van kritiek te geven. Niet zo gek dat hij het van Navarro-cheerleader schopte tot coach van de jongere generatie. Net als zijn huisgenootje Jerry is La’Darius onderdeel van de Wildcats. En waar Jerry niets hoeft te doen voor zijn geliefde status, snakt La’Darius naar meer. Zijn bio luidt: ‘Cheerleader turned Public Figure‘. Oké dan.