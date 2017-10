Nederland heeft een eigen Harvey Weinstein, maar wie is het?

Seksueel misbruik in de televisiewereld komt niet alleen voor in Hollywood: ook Nederland schijnt een eigen Harvey Weinstein te hebben. Over wie het gaat, weet iedereen in Hilversum. Toch houden alle BN’ers hun lippen stijf op elkaar.

Dát hij er is, is geen geheim. Toch weigert ook maar iemand een naam te noemen. Maar waarom? Een A-naam uit de acteerwereld legt het uit aan Nieuwe Revu: ‘Het wereldje is zo verrekte klein en je hebt elkaar allemaal nodig.’ Het blad interviewde nog acht andere (anonieme) bronnen uit de tv-wereld die misbruikt of geïntimideerd zijn door de – zo blijkt – castingdirector.

Angst

Volgens de bovenstaande bron hebben veel mensen het ervoor over om hun mond te houden, om zelf vooruit te komen in het wereldje. ‘Het is soms zo moeilijk om bepaalde stappen te maken in deze business, dat veel mensen het ervoor over hebben om zaken die het daglicht niet kunnen verdragen binnenskamers te houden. Pas wanneer er een vooraanstaand persoon gaat praten en er daarna een aantal volgen, is het veilig genoeg om ook zelf je verhaal te doen. Maar dat betreft dan meestal artiesten die al enige basis onder hun voeten hebben en geen carrière van nog eens twintig, dertig of veertig jaar meer hoeven te maken.’

Opmerkelijke auditie

Een andere bron vertelt hoe hij tijdens een auditie al zijn kleren uit moest doen. ‘Het vage project waarvoor ik auditie deed was voor een film die er uiteindelijk nooit is gekomen. Ik vraag me af of dat überhaupt ooit wel de bedoeling is geweest. De desbetreffende castingdirector is nog steeds actief en zo nu en dan kom ik hem nog weleens tegen op feestjes. Ongemakkelijk en awkward is dat, elke keer weer.’

Ben je ooit zelf seksueel geïntimideerd? Deel je ervaring met #IkOok.

Bron Nieuwe Revu| Beeld Getty Images