‘Nederland loopt miljarden mis door genderongelijkheid op de arbeidsmarkt’

Oorzaken

Dat er in Nederland sprake is van genderongelijkheid op de arbeidsmarkt komt door meerdere factoren die elkaar versterken. Zo werken vrouwen in Nederland vooral in sectoren met veel parttimebanen die relatief weinig bijdragen aan het BBP, zoals de zorg en het onderwijs. Daarnaast doen vrouwen buitenproportioneel veel onbetaald werk. Ook spelen sociale normen over de beroepskeuze van vrouwen een rol.

Bron: NU.nl