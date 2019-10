Nederlanders domineren de ‘DJ Mag Top 100’

Het Britse tijdschrift ‘DJ Magazine’ publiceert jaarlijks de ‘DJ Mag Top 100’. Sinds 1997 wordt deze lijst ieder jaar samengesteld en wordt deze gezien als een wereldwijde meter voor het succes van dj’s. Nederland is ieder jaar goed vertegenwoordigd in deze top 100. Dit jaar ook weer.

De verkiezing van de top 100 vindt plaats op basis van ingezonden stemmen. Miljoenen muziekliefhebbers uit de hele wereld stemmen op hun vijf favoriete dj’s. Dit jaar komen 25 van de honderd populairste dj’s uit Nederland. De hoogste positie is voor Martin Garrix. Dit jaar staat hij op de tweede plek. Van 2016 t/m 2018 stond deze dj nog op nummer één.

Top 10

In de top 10 staat één Nederlander minder dan vorig jaar: zes in plaats van zeven. Hardwell moet negen plekken inleveren en zakt naar de twaalfde positie. De dj maakte vorig jaar september bekend voorlopig te stoppen omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. Hij brengt nog wel nieuwe nummers uit, maar kruipt niet meer achter de draaitafels en treedt niet meer in de publiciteit.

Hardwell is overigens niet de enige Nederlander die zakt in de DJ Mag Top 100. Ook onder anderen Fedde Le Grand (min acht plekken) en Ummet Ozcan (min negen) leveren in. De hardste klap is voor Yellow Claw, zij leveren dertig plekken in en eindigen dit jaar op de 77e plek.

Armin van Buuren

Na Martin Garrix is Armin van Buuren de hoogst genoteerde Nederlander. Hij is de hoogst genoteerde trance-dj. Van Buuren houdt zijn vierde plek vast en staat daarmee voor het achttiende jaar op rij in de top vijf. Daar is hij enorm dankbaar voor.

“Ik voel me gelukkig en gezegend om te weten dat zo veel van jullie de tijd hebben genomen om online te stemmen”, schreef de dj op Instagram. Armin is zijn fans dankbaar. “Zonder jullie zou ik niet kunnen doen wat ik doe.” Van 2007 t/m 2010 en in 2012 stond deze dj nog op de eerste plek.

Vrouwelijke dj’s

De eerste vrouwen in de lijst staan op de 24e plek. Die positie is voor de Australische tweelingzussen Miriam en Olivia Nervo, alias NERVO. De hoogste nieuwe binnenkomer komt eveneens uit Australië, FISHER verovert de 63e plek. Ook de hardste stijger is een Australiër. Alison Wonderland schiet 52 plaatsen omhoog naar de 44e plek.

Dimitri Vegas & Like Mike, die de DJ Mag Top 100 dit jaar aanvoeren, staan twee keer in de gerenommeerde Britse lijst. De Belgische broers komen met supergroep 3 Are Legend, een samenwerking met de Amerikaan Steve Aoki, nieuw binnen op de zeventigste positie.

